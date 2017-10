Perte de chien Husky

Bonjour, je vous contacte car notre chienne s’est enfui du domicile ce matin vers 09h30 dans le quatier du 16eme km à la montagne.

Pour le chien il s’agit d’une femelle Husky agée d’1 an, elle a les yeux verrons, de couleur blanche et marron avec de longs poils, elle est reconnaissable car en plus elle est en période de perte de poils et de ce fait elle a sur les flancs de grandes zones où ses poils tombent, je vous remercie pour toutes informations.

Ci-dessous une foto d’elle lorsqu’elle était plus jeune.

Ville 97400 Saint Denis Numéro de téléphone 0692437995

