Peste-L’Arabie Saoudite et le Daily Mail conseillent d’éviter La Réunion, Madagascar, Seychelles et Maurice

On découvre dans un article du Daily Mail du 31 octobre que la Réunion fait parti des « pays » à haut risque, vulnérables à l’épidémie de peste(voir la carte).

» L’épidémie progresse rapidement, plusieurs points chauds de vacances britanniques étant désormais considérés comme menacés par la propagation de l’épidémie, notamment aux Seychelles, en Afrique du Sud, à La Réunion, Le Mozambique, la Tanzanie, le Kenya, l’Éthiopie, les Comores et Maurice sont les 9 pays à avoir reçu l’alerte renforcée. L’Afrique du Sud, les Seychelles, la Réunion, le Mozambique, la Tanzanie, le Kenya, l’Éthiopie, les Comores et Maurice ont tous été invités à se préparer pour des cas potentiels dans les semaines à venir. »

Article du Daily Mail

Et selon nos confrères de l’express de Maurice, on apprend que c’est par un tweet que le ministère de la Santé de l’Arabie Saoudite a choisi d’attirer l’attention de la population sur l’épidémie de peste qui sévit actuellement à Madagascar. Cette mise en garde suit la publication de l’article du Daily Mail sur son site le 31 octobre. Celui-ci faisait état de neuf pays, dont Maurice, qui seraient vulnérables à l’épidémie de peste.

Le ministère de la Santé demande ainsi aux Saoudiens d’éviter les voyages en destination des Seychelles, de Madagascar et de Maurice. Il conseille à ceux qui sont obligés de se rendre dans ces pays de prendre toutes les précautions nécessaires. Comme l’utilisation d’insecticide pour se protéger contre des piqures, se tenir éloignés des animaux morts ou malades ou encore éviter les bains de foule et les personnes malades, surtout ceux présentant des symptômes de pneumonie. Et de consulter un médecin dès l’apparition des symptômes à l’exemple d’une montée de température ou une inflammation des ganglions lymphatiques.

Page du Ministère de la santé d’Arabie Saoudite