Pierre Joxe, ministre de Mitterrand, accusé d’agression sexuelle

Au printemps 2010, Ariane Fornia assiste à un opéra parmi les VIP de l’Opéra Bastille, à la première rangée du premier balcon, alors que son père Eric Besson, alors ministre de l’Immigration, de l’Intégration et de l’Identité nationale de Nicolas Sarkozy, est retenu au ministère et n’arrivera qu’à l’entracte. Alors âgée de 20 ans, Ariane Fornia se retrouve assise à côté d’un septuagénaire qu’elle ne reconnaît pas tout de suite.

Il glisse sa main à l’intérieur de ma cuisse

« Au bout de dix minutes, le vieux monsieur a sa main sur ma cuisse. Je me dis qu’il doit être très âgé, perturbé. Je le repousse gentiment. Il recommence. Rebelote. Une troisième fois. Il commence à remonter ma jupe. Il glisse sa main à l’intérieur de ma cuisse, remonte vers mon entrejambe. J’enlève sa main plus fermement et je pousse un cri d’indignation, étouffé, bouche fermée. Tout le monde me regarde. Il arrête. Dix minutes plus tard, il recommence. Je lui plante mes ongles dans la main. C’est un combat silencieux, grotesque, en plein opéra Bastille », raconte-elle sur son blog. Alors que son père arrive à l’entracte, Ariane Fornia décide de ne rien lui dire, mais change de place. « J’ai peur qu’il aille casser la gueule du type en plein opéra et qu’on ne puisse pas finir la représentation », explique-t-elle. Elle se tait aussi « par respect » pour la femme de son harceleur, qui se trouve juste à côté. Pendant l’entracte, Ariane Fornia demande l’identité de cet homme à l’officier de sécurité de son père. « C’est un ancien ministre de Mitterrand, membre de plusieurs gouvernements, qui a occupé des fonctions régaliennes, qui est une grande figure de gauche, décoré de l’Ordre national du mérite et de plusieurs autres Ordres européens. Une statue vivante », écrit-elle, sans vouloir le nommer, dans son billet de blog. La jeune femme a confirmé à L’Express qu’il s’agissait de Pierre Joxe, 75 ans à l’époque, 83 ans aujourd’hui. Ancien ministre de la Défense et de l’Intérieur de François Mitterrand, il a été aussi premier président de la Cour des comptes, membre du Conseil constitutionnel, et travaille désormais comme avocat au barreau de Paris. « Je ne voulais pas qu’on commence à soupçonner tous les anciens ministres de François Mitterrand, alors j’ai donné des indices précis, mais j’ai eu peur de donner son nom, peur de mettre en cause un homme très respecté », explique-t-elle.