Plateau Caillou : un couteau dans le dos de son conjoint

Les faits auraient pu être encore plus graves hier à Saint Paul, théâtre d’un drame dans le secteur de Plateau Caillou. Une femme a poignardé son compagnon. Agée de 25 ans, elle se serait disputée avec lui dans leur logement. Ensuite, elle s’est dirigée vers la cuisine, a pris un couteau et l’a planté dans le dos de son homme. Il faut savoir que le compagnon n’est pas un enfant de chœur, il est en effet connu pour son passif et ses condamnations pour violences conjugales. Il a été hospitalisé et ses jours ne sont pas en danger. Quant à la femme, elle a été interpellée, et placée en garde à vue.