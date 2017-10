Porte feuille noir

Bonjour dans l’a soirée de vendredi soir j’me suis faire sûrement piqué mon porte feuille à l’étang sale les haut il a sûrement été vidée de sont contenue d’argent mais il y a tout mes papier ( permis carte vitale carte bleu ect…) ,ceux me mes enfants et ceux de mon chien si toute fois quelqu’un le retrouve contacter moi ou déposer le à la police municipale ou gendarmerie de l’étang sale sa me soulagerai vraiment

Merci et j’espère le retrouver

Ville 97427 Etang Salé Numéro de téléphone 0692153183

Envoyer un email