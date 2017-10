« Premières Pages », une opération pour encourager le goût de la lecture

Les jardins de la Villa du Département avaient pris ce mercredi 18 octobre les couleurs d’un jardin d’enfants avec différents jeux, des ateliers créatifs, des spectacles de marionnettes, de la musique…

Les familles, , étaient invitées à retirer un album dans le cadre de l’opération Premières pages. Cette année, c’est le livre «Non, non et non ! » de Liza Joany et Muriel Damie aux éditions quatre épices qui a été sélectionné lors d’un concours de création littéraire organisé par le Département.

Représentant la Sénatrice et Présidente Nassimah Dindar, Béatrice Sigismeau, Vice-présidente du Département, déléguée à la culture et au sport, accompagnée de la conseillère départementale Annie Hoarau, a accueilli les parents et enfants à cette matinée récréative : « Cette opération permet de préparer l’enfant à maîtriser la lecture. Mais au-delà, nous lui donnons des outils pour se construire et mieux avancer. Il découvre et appréhende la vie à travers la lecture et le dessin, la culture réunionnaise ; il va grandir et être encore plus ouvert vers le monde. Lire offre également de réels moments de partage entre les parents et les enfants et il est essentiel de les accompagner et de les sensibiliser à l’importance de la lecture » a déclaré Madame Sigismeau.

Les parents ont également pu faire dédicacer leurs ouvrages par les deux auteures présentes et discuter avec elles de l’histoire de la famille du petit Ricoco.

Dans les prochains jours, les 14 000 familles, qui ont eu un bébé en 2016, seront invitées à retirer leur livre dans tous les centres de PMI (Protection Maternelle et Infantile) et bibliothèques de l’île.

Premières pages

Initiée en 2009 par le Ministère de la culture et de la communication, cette action consiste à offrir, à chaque naissance ou à l’adoption d’un enfant, un livre. Elle a pour objectifs de réduire les inégalités en matière d’accès au livre et à la culture de l’écrit, d’accompagner les parents dans la recherche de l’éveil de leur enfant et de sensibiliser les enfants au livre dès le plus jeune âge.

Cette action nationale est portée à la Réunion par la DAC OI et le Conseil départemental à travers deux de ses services: bibliothèque départementale de La Réunion et PMI.

Choix de l’ouvrage

Si au lancement de l’opération, c’est le Ministère de la Culture qui choisissait le livre à remettre à tous les enfants, depuis 2015, le choix à la Réunion a été d’offrir un livre « péi ». Les titres valorisant les éditions locales, ont été « Zistoires de famille » de Modeste Madoré aux éditions Epsilon en 2015 et « Bienvenue Petit Bébé » de Jacques Luder aux éditions Orphie en 2016.

En 2017, un concours littéraire a été lancé pour sélectionner l’œuvre. 112 propositions d’albums ont été réceptionnées ; une vrai réussite et surtout un réel engouement qui a permis l’émergence de nouveaux talents et d’encourager la création littéraire.

Une opération au succès grandissant

En 6 ans, les chiffres de distribution traduisent l’important succès de cette opération. Mais au delà des chiffres, c’est surtout l’engouement autour de cette opération qui est à retenir. Les bébés ainsi que leur famille pourront profiter d’une riche programmation culturelle offerte dans les centres de PMI et les bibliothèques de l’île. Ces professionnels du livre et de la petite enfance, fortement impliqués proposeront des journées de distribution et des animations notamment le spectacle musical d’Eric Ksouri : « PAS DE PATATA ! ».