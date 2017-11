Présidence du Département : Didier Robert a réuni « ses » élus hier soir à l’Etang-Salé

En attendant de connaître l’issue du recours relatif à l’élection de la sénatrice Nassimah Dindar (le dossier est actuellement sur le bureau des magistrats du Conseil Constitutionnel), la campagne électorale pour la présidence du conseil départemental se poursuit dans les coulisses. Avec, comme vous le savez déjà, deux « clans » (ou deux parties adverses pour être plus gentil) qui s’affrontent.

D’un côté, Nassimah Dindar, Michel Fontaine, André Thien-Ah-Koon, Thierry Robert et Joseph Sinimalé qui soutiennent la candidature de Cyrille Melchior (conseiller départemental de Saint-Paul, 1er vice-président du Département, employé à la Civis présidée par Michel Fontaine). Et, de l’autre côté, Didier Robert (président de Région et patron d’Objectif Réunion) qui soutient la candidature de Jean-Claude Lacouture (conseiller départemental et maire « LR » de l’Etang-Salé depuis plus de 20 ans).

Les deux camps s’affrontent pour l’instant dans l’ombre. Les leaders politiques de droite mènent une campagne active certes, mais assez discrète et silencieuse. A l’image de la réunion qu’a organisée, hier soir, à l’Etang-Salé, Didier Robert, histoire de compter ses troupes et de prendre un peu la température, avant de réfléchir à la meilleure stratégie qui soit pour essayer de décrocher la présidence du Département, dont l’élection devrait se dérouler d’ici avant la fin de l’année, voire sans doute au plus tard au tout début de l’année prochaine. Tout dépend de la recevabilité ou pas de la part du Conseil Constitutionnel du recours déposé contre l’élection de Nassimah Dindar aux sénatoriales du 24 septembre dernier.

Dans chaque camp, les protagonistes affûtent leurs armes. Les élus et leurs leaders respectifs s’organisent. Selon nos informations, ils étaient un peu plus d’une quinzaine, hier soir, à avoir répondu à l’invitation de Didier Robert, mais tous n’étaient pas forcément des élus du Département. Il y avait aussi « les hommes » du président de Région, ceux qui, à l’instar d’un Cyrille Hamilcaro par exemple, travaillent en faveur de Jean-Claude Lacouture. Des personnes, élus ou pas, qui souhaitent changer l’actuelle présidence du Département et qui ne veulent plus de « la gestion méprisante de Nassimah Dindar » (pour reprendre une expression employée hier soir à l’Etang-Salé)

« Nous ne voulons pas d’une majorité manger-cochon »

« Nous n’avons rien contre Cyrille Melchior, il n’est pas question ici de sa personne, mais nous avons bien compris que Nassimah Dindar et Michel Fontaine préfèrent un élu comme Melchior pour toujours avoir la main sur l’instance dirigeante de cette collectivité », explique un élu présent mardi soir à l’Etang-Salé. « Nous en avons ras-le-bol de cette gestion à la Dindar qui consiste à mépriser les élus y compris ceux de sa majorité et ne leur donnant aucun moyen de travailler ou sinon des délégations fantômes. Un exemple concret ? La majorité des embauches faites dans les collèges et même dans les établissements en dehors du territoire de Saint-Denis concernent des personnes qui habitent comme par hasard les cantons du Bas-de-la-Rivière de Saint-Denis ou dans les cantons des élus très proches de Mme Dindar. Il faut arrêter avec cette politique de clientélisme, de favoritisme et de discrimination. Nous sommes vraiment méprisés par l’actuel exécutif départemental », souligne un élu de l’Est.

Autre argument développé hier soir : « nous ne voulons plus d’un zembrocal, d’une majorité manger-cochon comme celle qui avait conduit Nassimah Dindar à la tête du Département en 2008. On ne peut pas consolider une majorité départementale avec des élus comme Thierry Robert qui est un coup avec le socialiste Gilbert Annette, un coup avec la PLR Huguette Bello, ni avec des élus comme Tak qui est avec les communistes. Ce sont des adversaires politiques de la Région. Il faut arrêter avec ce manger-cochon. D’où notre volonté de tourner la page et de mettre un président comme Jean-Claude Lacouture, un président qui travaillera avec tous les élus de sa majorité, sans exclusive. Or, pour l’instant, Nassimah Dindar travaille surtout pour elle et pas pour les élus de sa majorité. On a bien vu qu’aux législatives, elle a apporté son soutien à Thierry Robert contre Fabrice Marouvin dans la 7ème circonscription, à Ericka Bareigts contre Jean-Jacques Morel dans la 1ère… », signale une conseillère départementale d’une commune de l’Ouest. Tous les élus qui se sont retrouvés, hier soir, aux côtés de Didier Robert et du candidat Jean-Claude Lacouture sont « très colère » contre la « gestion de l’actuelle présidente ».

Combien sont-ils ? « Nous sommes plus d’une quinzaine pour l’instant, mais il y a d’autres élus qui sont avec nous et qui n’ont pas pu faire le déplacement dans le Sud, hier soir. La semaine dernière, Jean-Marie Virapoullé a réuni les élus départementaux du Nord-Est ; Ils sont tous dans le camp de Robert-Lacouture », précise encore un élu présent hier à l’Etang-Salé. Rappelons qu’il faut 26 élus pour consolider une majorité au sein de la collectivité départementale, qui compte au total 50 conseillers.

Y.M.

([email protected])