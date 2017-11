Privés de 3 escales sur 6, leur croisière tourne mal !

Ils sont nombreux à être remontés contre la compagnie Costa. Cette dernière vient de réaliser une croisière dans l’océan indien, prévoyant 6 escales dont la Réunion, les Seychelles, Maurice et 3 rien que pour Madagascar. La peste sévissant dans la grande ile, le staff directionnel a pris la décision de ne pas s’arrêter à Madagascar, alors que les passagers ont payé plein pot ! D’où la colère des croisiéristes qui réclament réparation, sans compter que le voyage, à bord du bateau cette fois, n’aurait pas été aussi idyllique que celui vendu sur le papier.

Les passagers réunionnais étaient de retour au Port hier et n’ont pas manqué d’alerter la presse sur les prestations de Costa qui laisseraient fortement à désirer , indiquent ils. Ils auraient même fait une « mutinerie » à bord avec plusieurs passagers pour crier leur colère, qui a été entendue par la compagnie qui aurait alors décrété qu’un « bon compris entre 150 et 300 euros » serait attribué en compensation.

Autre point litigieux : les boissons. Certains passagers auraient pris le « all inclusive » et auraient « compris » une fois embarqués, que les boissons n’étaient incluses que lors des repas. On oublie alors les bars, ou les petites soifs en journée !

La compagnie Costa justifie sa décision de supprimer les trois escales malgaches, par une volonté de préserver la santé et la sécurité de ses passagers. Les prochains passagers , qui embarqueront demain 9 novembre, ont été parfaitement informés, conclue la compagnie.