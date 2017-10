Qui sera la « Belle de La Réunion 2017 » ?

Qui succédera à la Saint-Pierroise Léna Hoarau (notre photo), la « Belle de La Réunion 2016 » qui fut aussi consacrée « Belle de France 2016 » à Lyon en mai dernier ? On le saura ce samedi au terme de l’élection qui se déroulera au Théâtre des Sables à l’Etang-Salé à partir de 20 heures. Depuis plusieurs mois déjà, le comité « Belle de La Réunion », sous la houlette de Rosemay Fontaine et de son mari, met les bouchées doubles pour faire de ce concours de beauté une véritable réussite. Les six candidates qui vont concourir sont fin prêtes. Elles ont été préparées comme il se doit par le comité et par la Réunionnaise Stéphanie Martin, qui avait été élue « Belle de France 2015 ». Laquelle vit depuis à Lyon où elle fait ses études (Master AES).

L’élection de « Belle de La Réunion 2017 » sera présentée, samedi soir, par Stéphane Mills. Côté plateau artistique, le public pourra applaudir Louis/D-Lisha ainsi qu’Hugo et Anaïs (incroyable talent). Sera également présent, samedi soir, au Théâtre des Sables, Jérémy Edward (notre photo), invité par le comité local de « Belle de La Réunion ». Il n’est autre que le fondateur et directeur artistique du comité national de « Belle de France ».

Rosemay Fontaine et son époux tiennent par ailleurs à remercier toutes les personnes qui les aident pour l’organisation de cette élection, et surtout les sponsors sans qui rien n’aurait pu se faire. Un remerciement particulier à Laurent Bernard de Saint-Pierre.

Les six candidates sont : Amandine Bègue (21 ans, Plaine-des-Cafres) ; Emma Hypolyte (18 ans, Saint-Paul) ; Cécile Von Pine (21 ans, Saint-Pierre) ; Elsa Calety (20 ans, Trois-Bassins) ; Mélynda Malet (21 ans, Saint-Joseph) et Ornella Valin (22 ans, Saint-Paul).

Pour de plus amples renseignements sur la soirée de ce samedi 28 octobre : appelez Rosemay Fontaine du comité « Belle de La Réunion » au 0693 94 24 86 ou au 0692 69 77 36).

Y.M.

([email protected])