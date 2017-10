Quimper-En colère, Il sort une tronçonneuse de son coffre

Selon nos confrères de Ouset France, un client d’une boîte de nuit de Quimper dans le Finistère était énervé, dans la nuit de vendredi à samedi. Les videurs lui ont demandé de quitter l’établissement. L’homme s’est rendu jusqu’à sa voiture, garée sur le parking, avant de sortir de son coffre une tronçonneuse qu’il a mise en route. Il a été interpellé avec 1,86 gramme d’alcool dans le sang avant d’être placé en garde à vue. Il sera jugé en mai.

Il est 4 h dans la nuit de vendredi à samedi lorsque les videurs de la discothèque les Naïades, à Quimper éconduisent un client énervé et lui demandent de quitter l’établissement. Il se rend jusqu’à sa voiture garée sur le parking, ouvre le coffre, et en sort une tronçonneuse qu’il met en route en faisant de grands gestes avec. Puis il la remet dans le coffre avant de partir. Poursuivi par les policiers de la brigade anti criminalité, il refuse dans un premier temps de s’arrêter et d’obtempérer.

L’homme finit par immobiliser sa voiture sur le rond-point du Ludugris. Interpellé, il est contrôlé avec 1,86 gramme d’alcool dans le sang. Il a été placé en garde à vue, son permis de conduire a été suspendu, la tronçonneuse confisquée et l’homme sera convoqué en mai devant le tribunal correctionnel pour conduite en état d’ivresse (il n’est pas poursuivi pour la tronçonneuse).