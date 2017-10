Rassemblement Citoyen devant la Préfecture pour le Droit des Animaux en détresse

Un Rassemblement Citoyen sera organisé le 21 octobre devant la Préfecture de Saint-Denis (le parc) de 9h00 à 16h30 pour le Droit des Animaux en

détresse sur l’île. Le but pour ce collectif d’associations, est de montrer leur soutien, leur présence à la Réunion.

Seront distribués : des affiches /slogans , flyers ainsi que des rubans de couleur orange. Un DRESS CODE est demandé pour cette mobilisation : un habillement complet en noir.

« Les enfants sont les bienvenus, des coins jeux seront à disposition ( chamboule tout … pêche à la ligne ) de 10h00 a 11h00 et de 14h00 a 16h00, indique Géraldine Gence, une des organisatrices, qui précise que les chiens sont les bienvenus également dans le respect des autres usagers. Au déjeuner un grand pique-nique entre nous, que chacun puisse amener son casse-croûte, manger et discuter ensemble des avancements de la situation à la Réunion .Ce rassemblement se veut PACIFISTE et dans la Bienveillance afin de montrer qu’il existe des alternatives à L’ABATTAGE …. à L’ERRANCE … à la SOUFFRANCE ….à la MALTRAITANCE …. au nombre de PORTEES dans la rue. Nous nous rassemblerons dans le but de démontrer que le peuple d’ici et d’ailleurs se bat chaque jour, chaque seconde, pour aider les animaux abandonnés , maltraités , laissés sur le carreau »