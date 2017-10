Recherche emploi Merchandiser / management / relation client

Je recherche actuellement un emploi dans tout secteur d’activité, de préférence dans le Sud et l’Ouest de l’île. Mais je peux sans problème envisager un déménagement en fonction du poste proposé.

Je suis ouvert à toutes propositions (sauf VDI et auto-entrepreneur).

J’ai occupé plusieurs postes différents dans ma vie professionnelle:

– Responsable relation client

– Responsable communication (interne – externe)

– Responsable ressources humaines

– Adjoint administratif

– Adjoint technique

– Community manager

– SAV et e-commerce

– Chef de projet

– Merchandiser

Mes formations sont les suivantes:

– CAP installation et maintenance électrique.

– DUT gestion administrative et commerciale.

– Agent commercial / Agent commercial immobilier.

– Management de proximité.

Je suis disponible immédiatement, motivé et capable de m’intégrer et m’adapter rapidement à un nouvel environnement de travail.

Je suis sociable et aime le travail en équipe.

Je suis à votre disposition pour tout entretien éventuel.

Ville 97450 Saint Louis Numéro de téléphone 0692938779

Envoyer un email