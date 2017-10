Recherche maison à Entre-deux

Nous sommes une famille de 5 vivant à l’Entre-deux. Nous recherchons une maison de 3 chambres minimum (4 idéalement), avec jardin, à l’Entre-deux (pour cause de retour de la propriétaire en fin d’année scolaire). Cette annonce n’est pas urgente mais nous serions prêts à emménager avant la fin de notre bail actuel si la maison proposée nous convient.

Si vous quittez votre maison en cours d’année ou si vous en connaissez une qui va se libérer, n’hésitez pas à me contacter.

Locataires soigneux et fiables, revenus confortables. Merci!

Prix en euro 900 Ville 97414 Entre Deux Numéro de téléphone 0693475554

