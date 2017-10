Recherche notre chiot

Je recherche ma chienne perdue à ste Suzanne au bocage et aperçue à st André chemin lagourgue le 13/10. Elle aurait selon les personnes, en plus de son problème de peau non contagieux,une patte avant fracturée. Si vous la voyez pouvez vous la securiser le temps que nous arrivions et /ou la prendre en photo svp. Contactez moi au 0693 13 81 21 ou au 0692 59 11 81 si vous la voyez svp. Elle nous manque énormément. Merci de nous aider à la retrouver.

Ville 97440 Saint André Numéro de téléphone 0693 13 81 21

