Recherche Réunionnais(e) pour projet photographique

Dans le cadre d’un travail photographique, je suis à la recherche de Réunionnais(es) qui souhaiteraient me confier un peu de leur île, toute personne qui désirerait partager son histoire ou celle de sa famille.

Coupeur de canne, pêcheur, agriculteur, femme, homme, gramoune, jeune, mon projet s’articulera autour de la terre, de l’océan, des vents, selon une approche poétique et documentaire pour essayer de dire le plus justement l’île que nous habitons.

Si vous êtes intéressé(e) ou que vous connaissez une personnalité qui pourrait l’être, préférablement dans le sud de l’île, n’hésitez pas à me contacter.

Ville 97430 Le Tampon Numéro de téléphone 0693468590

