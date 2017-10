Rencontres de la sécurité à La Réunion ce samedi

La 5ème édition des Rencontres de la sécurité se déroulera à La Réunion du mercredi 11 au samedi 14 octobre 2017.

Les rencontres de la sécurité, c’est un rendez-vous annuel donné à l’ensemble des Français par ceux qui veillent à leur sécurité. Policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, représentants de la sécurité routière, personnels des préfectures et tous les acteurs de votre sécurité : ils sortent exceptionnellement du cadre de leur action quotidienne pour parler de leur métier, de leurs missions et engager le dialogue.

9h/17h Rencontres de la sécurité au centre commercial Duparc, Sainte Marie – Tout public

* Village sécurité

Stands et ateliers d’activité par l’ensemble des acteurs de la sécurité, à l’intérieur de la galerie marchande et sur le parking (Gendarmerie, police, pompiers, FAZSOI, RSMA, DJSCS, ADPC, Croix-Blanche, administration pénitentiaire) :

Stand de prévention et intervention sur les dangers d’internet

Atelier d’information et formation aux gestes qui sauvent de la Croix Blanche, de l’ADPC et du SDIS

Stand NAC et équipe cynotechnique du SDIS

Stand de présentation et d’information du PGHM et exposition de matériel

Stands d’information et de recrutement de la gendarmerie, de la police nationale, du SDIS, des 3 corps d’armée CIRFA (FAZSOI), du RSMAR, de l’administration pénitentiaire et des Services civiques.

Exposition et démonstration de la police technique et scientifique

Exposition de véhicules et de matériels du SDIS

Exposition des moyens de la gendarmerie armés par un gendarme motocycliste pour lutter contre l’insécurité routière ;

Exposition de véhicules utiles face au risque naturel par la gendarmerie

Exposition de véhicules de la police nationale

* 14h 20 ans du PGHM : démonstrations au sol, tyrolienne, exercice d’hélitreuillage…

* 15h Exercice dynamique commun GIGN / GIPN : intervention sur une prise d’otages

* 16h Présentation de la formation motocycliste départementale et simulation d’une interpellation

9h/18h Rencontres de la sécurité sur le port de Saint-Pierre – Tout public

* Village sécurité routière

Ateliers « voiture tonneau », « test au choc », « circuit alcoolémie »,

Exposition des moyens de la gendarmerie pour lutter contre l’insécurité routière, de véhicules d’interventions des sapeurs-pompiers

Démonstrations de secourisme (malaise, arrêt cardiaque, chute, hémorragie, brûlure…) et formation aux gestes qui sauvent par l’ADPC

* 14h30 Exercice de désincarcération des pompiers

* Village sécurité face aux risques naturels

Exposition de véhicules et matériels utiles face au risque naturel par la gendarmerie et les sapeurs-pompiers

Exposition sur les risques naturels « Gérer collectivement le risque » par la DEAL

Exposition sur les risques cycloniques par Météo France

Exposition sur les feux de forêt par le SDIS

Espace de prévention face aux risques liés aux activités nautiques et formation aux premiers secours

Visite de la vedette de la SNSM

Stand « Paré pas Paré » de la Croix Rouge Française

Stand d’initiation à la réduction du risque de la Croix Rouge Française

Stand d’initiations aux gestes de 1er secours de la Croix Rouge Française

Stands d’information et de recrutement CIRFA (FAZSOI), SDIS , Croix-rouge et SNSM

* 11h et 15h30 Simulation d’un sauvetage en mer par la SNSM dans le port de plaisance