Rencontres de la sécurité : cérémonie de remise de décorations

La médaille pour acte de courage et de dévouement

La médaille pour acte de courage et de dévouement est attribuée, dans le cadre d’une délégation de pouvoir relevant du décret du 18 mars 1970, par le représentant de l’État dans les territoires.

Les récipiendaires peuvent ou non appartenir à des administrations publiques. Ils doivent avoir encouru un risque certain à l’occasion d’un acte précis de courage et de dévouement, et non pour récompenser l’ensemble d’une carrière.

La médaille de bronze est attribuée à toute personne qui a réellement exposé sa vie pour sauver son prochain ; les médailles d’argent de 2e classe, argent de 1e classe et de vermeil sont décernées à toute personne ayant déjà accomplis plusieurs sauvetages ou ayant fait montre d’un courage exceptionnel à l’occasion d’un sauvetage. La médaille d’or n’est généralement accordée qu’à titre posthume.