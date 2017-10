Rencontres de la sécurité: le préfet et les sous-préfets sur le terrain

Le préfet de La Réunion, Amaury de Saint-Quentin, a effectué une visite au village de sécurité au centre commercial Duparc à Sainte-Marie ce samedi. Su place : des stands et des ateliers de l’ensemble des acteurs de la sécurité dans l’enceinte de la galerie marchande.

Vincent Lagoguey, sous-préfet de Saint-Pierre s’est rendu quant à lui au village sécurité sur le port de Saint-Pierre. La sous-préfète de Saint-Benoît, Christine Geoffroy, chargée de mission Sécurité routière était également présente.

Ateliers « voiture tonneau », « test au choc », « circuit alcoolémie », exposition des moyens de la gendarmerie pour lutter contre l’insécurité routière, de véhicules d’interventions des sapeurs-pompiers… sont à découvrir dans le village sécurité routière.

Enfin, au village sécurité face aux risques naturels à Saint-Pierre, on retrouvera, entre autres, une exposition de véhicules et matériels utiles face au risque naturel par la gendarmerie et les sapeurs-pompiers, une exposition sur les risques cycloniques par météo France et une exposition sur les feux de forêt par la SDIS.