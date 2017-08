Rentrée décalée : les Avirons solidaires

Le désengagement de l’Etat concernant les quotas des contrats attribués aux collectivités risque de perturber fortement la rentrée scolaire.Ces dysfonctionnements impacteront plusieurs secteurs d’activités comme la sécurité des élèves au niveau des transports scolaire et des surveillances pendant les pauses méridiennes, les services de restaurations ou encore le nettoyage des établissements.Au regard de toutes ces difficultés et contrairement à ce qui a été dit dans les médias, le maire des Avirons tient à affirmer et confirmer son entière solidarité avec tous les maires. Si le gouvernement continu a être sourd aux demandes des collectivités en terme de moyens, la rentrée des classes ne pourra pas se faire également aux Avirons comme dans les autres communes le 18 Août 2017