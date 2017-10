Réseau Citalis: un usager sur cinq voyage sans ticket valide

Selon les résultats d’une enquête menée auprès des usagers du réseau Citalis au mois de décembre dernier, un voyageur sur cinq aurait pris le bus sans ticket valide. Au total, 5000 personnes ont répondu à la question « Ou fione ou ou fione pas? » d’une vingtaine d’enquêteurs mobilisés dans le cadre de cette étude.

Cette enquête a également révélé que les dionysiens (18,2%) et les Sainte-Mariens (17,1%) figurent parmi les voyageurs les plus fraudeurs. Ils opéreraient surtout dans l’après-midi entre 13h et 17h (19,9%) et en début de la soirée, entre 17h et 20h.

Pour faire face à cette fraude massive, la Cinor a renforcé les contrôles en multipliant le nombre des contrôleurs. Ainsi, sur les 1,13 million de passagers contrôlés l’année dernière, 21 890 étaient en infraction. Par ailleurs, sur les 22 000 PV établis, 5447 ont été soldés.