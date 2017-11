Réunion des Musées Régionaux : Karine Nabenesa dénonce « un gaspillage d’argent public »

Séance de travail relativement tendue, hier matin, à la commission permanente de la Région qui portait sur l’examen du rapport d’activités 2016 de la SPL RMR (Réunion des Musées Régionaux), présidée par Didier Robert. Rappelons que la SPL RMR regroupe le Madoi, Kelonia, la Cité du Volcan et Stella. De nouvelles passes d’armes ont eu lieu entre Karine Nabenesa, la conseillère régionale de « La Réunion en Marche » et le président Didier Robert.

Karine Nabenesa a notamment dénoncé «des SPL mal gérées et déficitaires », tout en notant que « malgré cette situation budgétaire préoccupante, le président de Région était d’une grande générosité envers avec ses proches »

Voici le communiqué de presse qui a été envoyé aux rédactions locales par le groupe « La Réunion en Marche » : « S’agissant du budget du siège de la SPL RMR, 76 % est consacré aux frais de personnels soit 1.6 millions d’euros. Au total, pour l’ensemble des structures, siège compris, les dépenses de personnels s’élèvent à 6.4 millions. Les frais de personnels pour le siège de la SPL RMR sont plus élevés que dans les autres structures qui ont elles plus de personnel. Toutes vos SPL sont déficitaires. Cela pose une nouvelle fois la question de leur pertinence, de leur utilité, de leur efficacité et la nécessité de les évaluer, ce que l’on demande depuis de longs mois. Au lieu de faire cette évaluation, au fil des commissions on assiste à ces gaspillages d’argent public dans des outils peut-être inutiles qui ne sont pas capables d’avoir des comptes équilibrés comme toute entreprise. À quoi servent toutes ces SPL déficitaires gérées par des élus payés qui vous sont proches ou vous-même ? Pourquoi continuer à gaspiller l’argent des Réunionnais de la sorte ? Est-ce pour continuer à justifier des postes à vos proches ?

Le Président de Région a répondu qu’il ne s’agissait pas de gaspillage d’argent public et que ce n’était pas l’outil SPL qui posait problème. En annonçant toutefois, que dans la SPL RMR, il y a eu surévaluation des besoins en personnel, raison pour laquelle il a décidé de licencier neufs agents pour raisons économiques. Madame Nabenesa a précisé que, selon elle, « le gaspillage d’argent public était caractérisé sur certains salaires de complaisance », elle a interpellé le président de Région: « Est-ce vrai, ce qui est écrit dans la presse, que dans ce contexte économique et financier difficile voire déficitaire, qui vous amène à licencier 9 personnes, vous avez augmenté de 100% le salaire de la Directrice Administrative et Financière de la SPL RMR en le faisant passer de 5400€ à 10 300€ , avant de bénéficier quelques mois plus tard d’une rupture conventionnelle pour laquelle le Pôle Emploi a refusé la majoration des indemnités de chômage ? Est-ce vrai que cette dame a ensuite laissé sa place à son époux Serge Clain, une personne qui se dit proche de vous ? ».

Le Président de Région a répondu qu’il ne se rappelle pas avec précision le pourcentage de l’augmentation prévu dans le contrat et que ce n’est pas parce que quelqu’un se dit son ami, que c’est le cas ». Et que dans ce cas, cela voudrait dire qu’il compte au moins 150 000 amis à la Réunion. « Vous en comptez au moins 2 au JIR » lui a rassuré madame Nabenesa.

En dernière question, Karine Nabenesa lui a demandé : « Est-ce que les 9 autres agents qui sont susceptibles d’être licenciés, bénéficieront des mêmes faveurs de doublement de salaire avant d’être remerciés, monsieur le Président ? ».

A cette question, le Président a précisé que la directrice (DAF) occupait un poste précis avec des dispositions particulières, et qu’il appartenait à Madame Nabenesa d’agir en justice.

Mme Nabenesa lui a donc résumé la situation : « monsieur le Président, il y a donc des SPL toutes déficitaires, dirigées par des élus proches et par vous-même, payés avec de l’argent public sauf pour la SPL RMR et dans lesquels certains employés se disant proches de vous, se font doubler leur salaire avant de laisser leur place à leur époux, sans que cela ne vous choque manifestement ! Si c’est à cela que servent les SPL et l’argent public, les Réunionnais apprécieront ».