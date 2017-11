Risque requin : un appel d’offres pour un nouveau programme de pêche

Le Centre de ressource et d’appui sur le risque requin (Cra) a lancé un appel d’offres pour un nouveau programme de pêche à partir du 1er janvier. Ce programme fera quite à CapRequins 2.

Les candidats ont jusqu’au 30 novembre pour transmettre leurs offres.

» Dans le cadre de la stratégie réunionnaise de réduction du risque requin, pour la sécurité des usagers de la mer et de réappropriation du littoral par les réunionnais, le CRA pilotera en 2018 la mise en place du programme réunionnais de prélèvement ciblé de deux espèces de requins côtiers : requin bouledogue (Carcharinus leucas) et requin tigre Galeocerdo cuvier).

L’idée maîtresse est de cibler les seuls requins dangereux évoluant aux abords des zones d’activités nautiques (à l’exclusion des autres espèces relâchées en mer) afin de réduire le risque. Il s’agit d’une pêche de prévention permettant de mettre en œuvre les deux techniques entreprises, depuis deux ans dans le cadre du programme « Cap Requins 2 », sur le littoral de l’ouest et du sud de l’île : palangre verticale munie d’un dispositif d’alerte de capture (PAVAC) en bande côtière sur des fonds de 30 mètres de profondeur maximum ; palangre horizontale de fonds (PHF) en moyenne sur des fonds de 50 mètres de profondeur et plus au large. Comme depuis juin 2015, le déploiement se fera dans les zones autorisées à la pêche professionnelle, pour moitié en dehors mais également au sein de la Réserve Naturelle Marine de la Réunion.

Un marché public est donc publié, avec réponse d’ici au 30 novembre 12h, pour sélectionner notamment des pêcheurs en charge de ce programme rénové. En dehors de ce marché, il convient de rappeler que la pêche de requins bouledogue et tigre est autorisé dans les eaux réunionnaises« .