Roman Métis : annonce des sélections 2017

Les jurys du Grand Prix du Roman Métis et du Prix du Roman Métis des Lecteurs ont annoncé aujourd’hui leurs sélections 2017.

Créé en 2010 et initié par La Ville de Saint-Denis de La Réunion, la Direction des affaires culturelles – océan Indien et La Réunion des Livres avec le soutien de la Sofia, le Grand Prix du Roman Métis, prix littéraire international de la Ville de Saint-Denis, récompense un roman francophone paru depuis moins d’un an et véhiculant des valeurs de métissage, d’humanisme et de diversité.

Présidé par Mohammed Aïssaoui, son jury regroupe des professionnels du monde du livre : Tahar Ben Jel-loun, Marie-Jo Lo-Thong, Yannick Lepoan, Philippe Vallée, Stéphane Hoarau, Valérie Magdelaine, Patricia Lof-Amédé et Douna Loup. Depuis sa création, ce jury a récompensé Maryse Condé pour En attendant la montée des eaux (J.C. Lattès), Lyonel Trouillot pour La belle amour humaine (Actes sud), Tierno Monénem-

bo pour Le terroriste noir (Seuil), Léonora Miano pour La saison de l’ombre (Grasset), In Koli Jean Bofane pour Congo Inc. (Actes Sud), Mohamed Mbougar Sarr pour Terre ceinte (Présence africaine) et Douna Loup pour L’oragé (Mercure de France).

Pour cette huitième édition, 35 romans d’auteurs originaires de La Réunion, de la France hexagonale, de Tahiti, de l’île Maurice, des Antilles, des Comores, de Mayotte, du Maroc, de Tunisie, d’Iran, de Suisse, du Canada ou encore d’Algérie ont été inscrits à concourir par leurs éditeurs.

Souhaitant renforcer le goût de la lecture auprès des plus larges publics, la Ville de Saint-Denis crée cette année, en partenariat avec la Direction des affaires culturelles – océan Indien, une nouvelle déclinaison de son Grand Prix du Roman Métis : le Prix du Roman Métis des Lecteurs. Constitué de dix lecteurs des bibliothèques de la ville, le jury de ce prix a lu l’ensemble des romans inscrits au Grand Prix du Roman Métis et a réalisé sa sélection en respectant les mêmes critères que le jury de professionnels : qualité littéraire de l’oeuvre et respect des valeurs véhiculées par le prix.

Comme le Grand Prix du Roman Métis, le Prix du Roman Métis des Lecteurs est doté de 5000€.

Les deux jurys annonceront leurs lauréats le 16 novembre prochain. Les lauréats recevront leurs prix le 5 décembre 2017 lors d’une cérémonie publique à l’Hôtel de ville de Saint-Denis. Des rencontres dans les bibliothèques de Saint-Denis sont également prévues.

Grand Prix du Roman Métis – Sélection 2017

– Nathacha Appanah, Tropique de la violence, Gallimard

– Gaël Faye, Petit pays, Grasset

– Niels Labuzan, Cartographie de l’oubli, J.C. Lattès

– Yamen Manai, L’amas ardent (Elyzad)

Prix du Roman Métis des Lecteurs – Sélection 2017

– Patrick Chamoiseau, La Matière de l’absense (Seuil )