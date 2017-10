Run Odysséa : un nouveau parcours !

La 10e édition de l’événement ODYSSEA REUNION aura lieu les 4 et 5 novembre 2017

De nouvelles vagues roses s’apprêtent à déferler une fois encore, dans la forêt de l’Etang-Salé dans le but de récolter des fonds – Objectif 2017 : 140 000 euros ! – pour soutenir la lutte contre le cancer du sein à La Réunion.

Organisatrice de l’événement, l’association RUN ODYSSEA a décidé pour fêter cet anniversaire d’ouvrir la manifestation à 20 000 personnes avec l’accord de la municipalité de l’Etang-Salé qui accueillera sur ses terres ce rassemblement sportif et solidaire pour la 10e année consécutive.

Afin que la fête soit belle, de manière à répondre aux attentes des participants, des partenaires et des collectivités engagées à nos côtés, mais aussi pour accueillir de la meilleure des manières les 20 000 participants, nous avons décidé d’élargir et diversifier notre programme mais également de proposer de nouveaux parcours.

Ainsi, pour la première fois depuis 2012, première édition d’Odysséa Réunion organisée sur deux journées, la manifestation débutera dès le samedi matin avec des nouveautés au

programme.

La course-marche de la Diversité sur une distance de 4 500 m

Cette épreuve, ouverte à toutes et à tous, est accessible aux personnes à mobilité réduite, aux familles avec jeunes enfants (poussettes, trottinettes..) ou aux adeptes de la marche nordique.

Son esprit voudra se rapprocher de celui insufflé par les organisateurs de la Course Duo de l’Etang-Salé. Les coureurs et marcheurs valides ont donc été invités à y prendre part massivement. Ils ont joué le jeu puisque 900 participants sont attendus.

La zumba ODYSSÉA RÉUNION

ouverte aux adeptes des rythmes latino de plus en plus nombreux sur l’île et qui ont souhaité s’associer à notre cause. Nul doute que leur participation massive (400 personnes) donnera une note festive supplémentaire à notre 10e anniversaire. L’animation sera assurée par Dario Zumba et son équipe.

Autre nouveauté, le 10 km du samedi soir devient course nature

Le 10 km du samedi soir ne se disputera plus uniquement sur route mais empruntera également les sentiers de la magnifique forêt de l’Etang-Salé avec un passage en lisière de l’Etang-Salé les Bains.

Le nouveau parcours de ce 10 km course nature, tracé avec le soutien des services municipaux et de l’ONF, a fait l’unanimité lors des deux reconnaissances organisées. Ils seront près de 2 500 au départ.

Le reste du programme sera inchangé par rapport à l’an passé, si ce n’est que les courses jeunes du samedi après-midi débuteront un peu plus tôt qu’à l’accoutumée et regrouperont au total 900 marmailles âgés de 5 à 15 an.

Placé après les courses enfants, le jogging-marche du samedi accueillera environ 5 500 personnes.

Pour le dimanche, le menu restera le même avec 9 500 à 10 000 personnes attendues sur la randonnée pour tous.

ODYSSEA REUNION 2017, 10 ANS ! ATTENTION: DERNIERES INSCRIPTIONS

Les quotas d’inscription n’ayant pas été atteints, Run Odysséa a décidé d’exceptionnellement d’ouvrir de nouveaux guichets d’inscription :

– pour le 10 km course nature du samedi 4 novembre (tarif 13 euros) et

– pour le 5 km randonnée du 5 novembre (tarif 7 euros)

Ces inscriptions seront possibles lors des deux journées de retrait de dossards programmés aux jours et lieux suivants:

– Samedi 28 octobre de 10h à 18h au stade Marc-Nasseau de Champ-Fleuri à Saint-Denis

– Mercredi 1er novembre de 10h à 19h dans les jardins du Blue Bayou (lieu de l’événement)

Rappel

– Pour le 10 km course classée, un certificat médical de « non contre indication de la pratique de la course

en pieds en compétition » est OBLIGATOIRE.

Aucune inscription ne peut se faire sans ce document.

ODYSSEA REUNION 2017, 10 ANS ! ETRE SOLIDAIRE EN TOUTE SECURITE

Pour tous les coureurs et marcheurs

Un équipement adapté

Une protection contre le soleil

– Casquette ou chapeau

– Crème solaire

– Parapluie

Des chaussures de sport

Que ce soit pour courir ou pour marcher, prévoyez des chaussures fermées types baskets – dans la forêt les chemins sont soit sablonneux, soit caillouteux…

Une gourde d’eau

Même si l’organisation de Odysséa Réunion prévoit un ravitaillement en eau Edena sur le parcours, vous pouvez compléter cette petite bouteille par une gourde. Quand il fait chaud, s’hydrater est primordial

Sur tous les parcours marche et course, des signaleurs, des bénévoles, des ravitailleurs assureront un contact permanent avec le PC médical piloté par Symbiose Médical et la Croix Rouge.

Les participants doivent faire appel à eux en cas de problème sur le parcours.

En cas d’urgence, un numéro a été mis en place : PC Sécurité au 0262 61 85 40

ODYSSEA REUNION 2017, 10 ANS ! DES ANIMATIONS & SURPRISES, UN VILLAGE VIVANT

Pour la 10e édition de la manifestation, RUN ODYSSEA et ses partenaires ont préparé des animations et des surprises pour remercier les participants pour leur 10 ans de solidarité !

au sein d’un village vivant à souhait, ils trouveront…

– Une tombola

– Une boutique ODYSSEA avec des produits dérivés à vendre: tee-shirts, chapeaux, casquettes, buffs, lunettes de soleil, bijoux…

– Une buvette avec boissons froides et chaudes, sandwiches et plats à vendre

– Un stand photos mis en place par la BRED

– Un jeu organisé par Loisibike et Symbiose Médical avec un vélo électrique Odysséa à gagner

– un plateau musical avec la présence sur scène, dans le village ou sur le parcours d’une quinzaine de groupes: Heritaz Maloya,

974 Perku, Zenerasyon Nou Ley La, Kouler Gospel, Les Grand Pat, Foulsapat, Couleur Réunion, Blouzanoo, Flamb’O, Ovation974, Amicale Bretagne Réunion, OZ’ART Family, Les Tontons Funkers…

– un village d’artistes reconnus de la Réunion qui viendront réaliser une performance sur les horaires d’ouverture du village, La vente des œuvres réalisées viendra grossir le montant des dons récoltés.

– Une fresque des 10 ANS, qui se construira au fil du week-end, avec les visages des participants de Odysséa Réunion

– Un DODODYSSEA avec la possibilité pour les participants et bénévoles de dormir gratuitement au camping de l’Etang-Salé (emplacement à réserver lors de la remise des dossards).

ODYSSEA REUNION 2017, 10 ANS ! QUELQUES CHIFFRES DE PARTICIPATION

Les statistiques des 18 500 premiers inscrits font état d’une participation de 73% de femmes contre 27% d’hommes.

Voici le détail des statistiques par tranches d’âges pour les femmes:

– nées avant 1937: 1% ; nées entre 1938 et 1947: 2%; nées entre 1948 et 1957: 9%; nées entre 1958 et 1967: 19%; nées entre 1968 et 1977: 21%; nées entre 1987 et 1987: 21%; nées entre 1988 et 1997: 13%; nées après 1998: 14%.

Voici le détail des statistiques par tranches d’âges pour les hommes:

– nés avant 1937: 1% ; nés entre 1938 et 1947: 2%; nés entre 1948 et 1957: 8%; nés entre 1958 et 1967: 16%; nés entre 1968 et 1977: 18%; nés entre 1987 et 1987: 17%; nés entre 1988 et 1997: 12%; nés après 1998: 26%.

La ville la plus représentée sera celle de Saint-Denis 15,9% des inscrits. La cité dionysienne conserve son leadership des dernières années.

Elle devance Saint-Paul (12,9%) et Saint-Pierre (11,3%) dans le même ordre que l’an passé.

La suite du classement par villes

Tampon 7,7%; Saint-Louis 6,9%; Saint-Joseph 6,2%; La Possession 4,9%; Saint-Leu 4,6%; Etang-Salé 4,3%; Le Port 3,9%; Saint-

Benoit 3,8%; Saint-André 3,0%; Avirons 2,4%; Sainte-Marie 2,3%; Petite-Ile 1,7%; Sainte-Suzanne 1,6%; La Plaine-des-Palmistes

1,2%; Saint-Philippe 1,1%; Bras-Panon 0,9%; Trois-Bassins 0,7%; Entre Deux 0,7%; Sainte-Rose 0,6%; Salazie 0,6%; Cilaos 0,5%;

extérieurs 0,4%.

Plus de 175 groupes (associations, entreprises, clubs sportifs…) se sont inscrits, ce qui représente près de 40% des Odysséens.

Parmi eux, on retrouve un groupe à plus de 500 engagés (Kimport-Avon), plusieurs autres à plus de 200 participants (Semader, Comité départemental de gymnastique volontaire, Semittel, Scopad, Papayes, OMS du Port, AFAM, Aurar).

ODYSSEA, POURQUOI?

Rassembler et sensibiliser.

Les courses – marches Odysséa, lancées en 2002 sur le champ de Mars à Paris par association éponyme, rassemblent un public le plus large possible autour de la lutte contre le cancer du sein dans un environnement sportif et convivial (bois de Vincennes à Paris, cours Saint-André à Nantes, plage du Moulin Blanc à Brest …).

Les manifestations s’adressent à l’ensemble de la famille. D’une part parce que le cancer du sein, lorsqu’il atteint une femme, frappe en plein cœur ses proches. D’autre part, parce que les hommes et les enfants se sentent solidaires de cette cause.

Sur chaque course un village permet aux associations locales et aux acteurs de santé de sensibiliser les participants à la prévention du cancer du sein au dépistage précoce et à l’accompagnement de la maladie.

Collecter des fonds :

Le jour de la course, les fonds collectés (droits d’inscripSons) sont reversés à une ou plusieurs associations locales qui œuvrent sur le terrain pour apporter un souSen aux femmes malades et à leur famille.

Des évènements qui s’adressent à toute la famille :

l’étape réunionnaise du circuit Odysséa s’adresse à l’ensemble de la famille. D’une part parce que le cancer du sein lorsqu’il atteint une femme, frappe en plein cœur ses proches d’autre part, parce que les hommes et enfants se sentent solidaires de cette cause.

Depuis sa création en 2002, le circuit national ODYSSEA a réuni 705 540 participants et permis de collecter 6 939 110 € !

Depuis son lancement en 2008, ODYSSEA REUNION a réuni 84 000 participants et permis de collecter 614 850 € !

DES RÉUNIONNAIS ET RÉUNIONNAISES ENGAGES BÉNÉVOLEMENT POUR ODYSSÉA RÉUNION…

En 2017, ODYSSÉA Réunion mobilise plus de 300 personnes pour un ensemble de 900 journées bénévoles. Le noyau dur des bénévoles est constitué d’individualités qui, parfois, depuis 10 ans, viennent apporter de leur temps pour le succès de notre manifestation. Des volontaires issus des milieux sportif et associatif de l’Etang-Salé (Rugby club de l’Etang- Salé, club Run Odysséa) seront également là pour bous prêter main forte ainsi qu’une belle équipe de association des Carabins de Bourbon (étudiants en médecine).

Des conventions ont été signées par ailleurs avec le lycée Vue Belle de Saint-Paul et l’école de la deuxième chance pour la mise à disposition d’élèves et de stagiaires dans le cadre de leur formation.