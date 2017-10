Sac a dos de rando volé à Boucan Canot

On m’a volé mon sac a dos rando avec l’équippement camping au festival Zotmovie à Boucan Canot samedi soir (14.10.).

Le sac a dos est un sac Osprey Exos 38l de couleur noir et vert.

Dans le sac étaient:

– un sac de couchage vert (Cumulus Lite Line 400) dans un sac sec vert

– 2 baches (noir et vert) fixés à l’extérieur du sac

– des pantalons noirs et bleus de Norrona

– un shirt gris avec manches rouges (marque icebreaker)

– des shorts de bains bleu d’adidas

– une matelas pneumatique orange de queshua

– un boussole fixé à l’extérieure du sac

Je croix que les voleurs cherchant de l’argent etc. pourraient avoir jeté le sac après. Si vous trouvez le sac, contactez moi svp (0693817186)! J’offre une gratification.

Ville 97460 Saint Paul Numéro de téléphone 0693817186

