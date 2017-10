Bonjour,

On a volé mon sac à main, comprenant mon porte-monnaie où se trouvent tous mes papiers d’identité: Carte Identité / Carte Vitale / Permis / CBleu, à mon nom: LASSOURREUILLE, aussi mes lunettes de soleil et de vue.

Je me situe CHEMIN FINETTE à Sainte-clotilde. Si quelqu’un trouve quoique ce soit dans ces lieux merci de prévenir. Merci beaucoup.

Ville 97400 Saint Denis Numéro de téléphone 0692355961

Envoyer un email