Saint-Denis: recrutement dans les services civiques

Un ambassadeur-animateur agenda, un médiateur dans la cité, un ambassadeur santé et équilibre nutritionnel, un animateur de la citoyenneté, un médiateur jeune, un écrivain public sur supports numérique, un médiateur senior….

La ville de Saint-Denis lance au total 8 offres d’emploi dans les services civiques. Ce sont des contrats hebdomadaires d’environ 24h qui devraient durer huit mois. Le salaire est de l’ordre de 470 euros par mois.

Ce recrutement concernent notamment les jeunes de 18 à 25 ans et touchent les domaines de la solidarité, la mémoire et citoyenneté, l’éducation et la santé.

Les offres sont à retrouver sur le site internet de la ville de Saint-Denis (www.saintdenis.re)