Saint-Denis : un individu agresse des contrôleurs de bus. Les agents le maîtrise !

Hier matin, à l’arrêt Pierre Loti à commune Primat, à la ligne 31, un individu sans titre de transport a agressé trois contrôleurs.

« L’individu contrôlé, a tenté de se rebeller, il a agressé les contrôleurs et notamment mordu la jambe d’un agent. Les trois contrôleurs ont été obligés de le maîtriser, il a été remis aux forces de l’ordre qui sont intervenu très rapidement, explique Fabrice Grolleau, responsable du service contrôle médiation sûreté. C’est un individu connu des forces de l’ordre, notamment pour des faits de violence sur la police. Il a un casier judiciaire chargé et a déjà fait de la prison ».

Les agents maitrisent l’individu :

Pour Fabrice Grolleau, il y a un « gros problème d’insécurité sur les réseaux. La loi Savary du 22 mars 2016 donne un panel de prérogative pour lutter contre ces problèmes de fraude, mais ce n’est pas suffisant. »

La semaine dernière, il y a eu 5 agressions sur les contrôleurs dont 2 a l’arme blanche sur le réseau citalis. »Je suis très inquiet, il y a un sentiment d’insécurité qui pèse sur le personnel et les usagers. On a certes une évolution du cadre légal, qui nous permet d’être protégé par la loi et faire respecter règlement, mais on a passé un seuil en terme de normalité. Il y a une détérioration du lien humain entre le voyageur et le transporteur. Je fais appel à l’état pour aider ces agents à travailler dans de bonnes conditions, aider ces voyageurs, qui payent leurs tickets, a bien voyager, qu’ils n’aient pas à souffrir de l’insécurité« , explique-t-il.

Localement, la fraude représente 4 millions d’euros de perte par an. Ce qui représente 12 bus en plus sur le réseau et 50 emplois de plus par an.