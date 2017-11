Saint-Leu : inauguration du « jardin partage de Portail »

Mardi 31 octobre a eu lieu l’inauguration du premier « Jardin partage de Portail »

à Piton Saint-Leu, situé dans le groupe d’habitations SHLMR Le Portail et porté par

l’association Vien a Zot, La SHLMR et la Mairie de Saint-Leu.

A la Réunion, plus d’une personne sur deux est obèse ou en surpoids, c’est également

le département français où l’on compte le plus de diabétiques. Les facteurs principaux

sont : une alimentation riche en calories, mal équilibré et pauvre en fruits et légumes

frais. Rajouté à cela un faible pouvoir d’achat, il est donc difficile pour les locataires

de la SHLMR, d’acheter des fruits et légumes frais, voir bio. Fort de ce constat, la SHLMR et les locataires émettent l’idée de construire un jardin en pied d’immeuble, construit et gérer par les habitants eux-mêmes.

Initié en 2016, le projet a réellement démarré le 29 avril 2017 pour un budget global

de 19 350 € financé en grande partie par la SHLMR, qui met également à disposition

le terrain. Ce projet a aussi pu sortir de terre grâce à la TFPB (Taxe Foncière sur les

Propriétés Bâties), qui s’inscrit dans le Contrat de Ville de la mairie de Saint-Leu.

Objectifs : Créer de la cohésion sociale autour d’un projet commun, manger plus sainement et gagner en pouvoir d’achat en produisant soi-même ses fruits et légumes.

L’association Vien A Zot a été référente sur ce projet, pour la gestion administrative,

l’achat de matériel, la médiation entre les locataires et le fonctionnement du jardin.

Au final 13 locataires se sont partagés les parcelles, tout en bénéficiant d’une formation à la pratique du jardinage » bio » dispensée par l’organisme GAB Formation tous les samedis du mois d’avril à juin. Leur implication et leur motivation malgré les aléas d’un jardin ouvert à tous et aujourd’hui récompensé par une attestation de formation » Initiation à l’agriculture Biologique » délivrée par l’organisme formateur.

Le jardin partagé Bio en pied d’immeuble est une première sur le quartier prioritaire Portail-Bois de Nèfles à Saint-Leu

À ce jour les plantations sont terminées et plusieurs légumes et épices ont poussé (choux, carottes, salades, piments, basilic…), les locataires sont maintenant autonomes et se partagent les récoltes. Les enfants participent activement à l’entretien du potager avec leurs parents et une fresque en pied d’immeuble a été créée par l’association Artefakt avec les enfants du quartier pour embellir un peu plus ce nouvel espace de cohésion sociale.