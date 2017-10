Saint-Louis : un arrêté interdisant la divagation des chiens

COMMUNIQUÉ DE LA VILLE DE SAINT-LOUIS

« À Saint-Louis comme dans les autres villes, les attaques de chiens errants se multiplient.Les meutes ruinent les éleveurs de cabris et autres. En une semaine, un éleveur Saint-Louisien a vu son troupeau de cabris visité en 2 fois causant des dégâts énormes. Les chiens errants peuvent être à l’origine d’accidents mettant en danger la sécurité des personnes et causer des dommages sur le domaine public et privé de la commune ainsi que chez les particuliers.

Ainsi, pour lutter contre l’errance animale sur le territoire, le maire, Patrick Malet, a édité un arrêté interdisant la divagation des chiens ainsi que les modalités de capture et les dispositions incombant aux propriétaires.

Par ailleurs, la lutte contre l’errance animale coûte cher au contribuable : la CIVIS exerce

la compétence construction et gestion de fourrières et lutte contre la divagation des carnivores domestiques et investit dans la stérilisation, les rondes de fourrière quotidiennes et la prévention. Pour cela il existe un service de capture des animaux errants pour l’ensemble des communes membres. Cela consiste en la capture des animaux errants sur tournée systématique ou sur demande de la population au 0262 35 25 58 du lundi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h00. À partir de 16 heures l’astreinte Police Municipale prendra le relais au 0692 69 69 04. »