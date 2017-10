Saint-Paul : Gran Mèr Kal à la maison Serveaux ce soir

Dans le cadre de la Semaine Créole, la ville de Saint-Paul, en partenariat avec Séga, Orange, l’association des commerçants et les clubs du 3ème âge, se prépare a fêté la 2ème édition du Festikal le samedi 28 octobre au centre-ville.

Pour que l’histoire perdure et les frayeurs du weekend continuent de nous emparer, la Maison Serveaux accueillera dés le 31 octobre des conférences-débats sur le thème de la superstition et la peur suivis de 4 jours, (30 et 31 octobre puis 2 et 3 novembre), « pou Kriké Kraké avec Gran Mèr Kal » dans les écoles de Saint-Paul.

Après avoir « Souker Touker » durant toute une journée au centre-ville de Saint-Paul, Gran Mèr Kal, se pose en personnage incontournable de la Culture Réunionnaise à la maison Serveaux et t’invite à une conférence-débat autour de l’imaginaire réunionnais, des superstitions et de la peur.

Elle vous attend le mardi 31 octobre à partir de 17h30 à la maison Serveaux.

Crédits photos : Mairie Saint-Paul