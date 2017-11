Saint-Pierre : « Bois d’Olives, mon quartier en mouvement »

C’est l’objectif que s’est fixée pour ce quartier de Saint-Pierre la municipalité gérée par Michel Fontaine. Un projet mené avec le soutien de l’Etat via l’ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine), de la mairie, de la Civis, de la CDC et de la fondation du Père Favron. Ce dossier est suivi notamment par Olivier Naria (notre photo : avec la cravate à carreaux), 5e adjoint au maire, délégué à l’urbanisme, au patrimoine urbain, au droit du sol et au SPANC. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une procédure assez longue qui a débuté en mai 2016 à Paris où les élus de Saint-Pierre et de Saint-Louis étaient partis directement à Paris au siège de l’ANRU pour défendre le renouvellement urbain de Bois D’Olives (Saint-Pierre) et le village du Gol (Saint-Louis).

Concernant Bois d’Olives, Olivier Naria signale qu’une réunion publique se déroulera aujourd’hui à partir de 16h30 à la mairie annexe de Bois D’Olives. La population de ce quartier est bien évidemment invitée à participer à cette réunion de lancement de concertation. Toute une stratégie de concertation a en effet été élaborée pour préparer ce projet de renouvellement urbain. Le but de la réunion de cet après-midi est d’annoncer aux habitants du quartier la méthode retenue afin de les associer à cette opération. « La volonté de la municipalité est de mettre particulièrement l’accent sur la concertation avec les habitants et autres acteurs tout au long de l’écriture puis du développement du projet d’aménagement », explique le 5e adjoint. « Les objectifs de la réunion publique sont multiples. Il s’agit d’affirmer le démarrage de la phase de concertation et exprimer les grands enjeux, de mobiliser un maximum d’habitants du quartier et les inviter à s’inscrire aux 3 ateliers participatifs proposés dans la foulée, de valoriser l’implication des associations et habitants sur le quartier et de Proposer un cadre ludique, « festif », convivial », précise-t-il. Selon lui, « Le projet de renouvellement urbain s’appuie sur la volonté de faire de Bois d’Olives un quartier attractif et animé mieux relié à la ville de Saint-Pierre et à la microrégion Sud. Il porte ainsi les ambitions suivantes , à savoir : une vocation résidentielle; Améliorer les conditions de l’habitat privé; Développer la vocation résidentielle du quartier en construisant de nouveaux logements; Développer des instances et des lieux fédérateurs; Créer des équipements sportifs et de loisirs accessibles à tous; Une vocation éducative et de formation; Mettre en place un projet éducatif et de formation spécifique au quartier donnant des perspectives d’emploi aux habitants; Créer des équipements au service du projet éducatif et de formation; Une vocation économique; Implanter du commerce et des entreprises le long des axes structurants; Permettre l’implantation d’activités économiques en lien avec les caractéristiques socio-économiques des habitants; Une vocation touristique, patrimoniale et identitaire; Mettre en place des actions valorisant la mémoire collective du quartier; Développer un tourisme respectueux de l’identité du site et levier de développement économique pour les habitants : Ecotourisme. En termes de gouvernance, ce sont les actions conjointes développées au sein du contrat de ville et ses quatre piliers, appuyé par le programme d’actions du PIA (projet d’investissement d’avenir), et par le projet d’aménagement dans le cadre du NPNRU, qui doivent nous permettre de répondre à l’ampleur des défis évoqués ».

Voici toutes les informations pratiques :

Le déroulement de la réunion publique :

16h-16h30 : Accueil des invités ; expositions diverses (le projet NPNRU, Le contrat de ville, historique du quartier, l’éco rénovation énergétique de l’habitat, jardinage biologique, artisanat, …

16h30 : Discours, présentation des intervenants, information sur le déroulement de la réunion publique

16h40 : Le projet de renouvellement urbain de Bois d’Olives et ses enjeu

Présentation de la stratégie de concertation : la nécessaire participation citoyenne

17h : Questions-réponses avec habitants

17h45 – 18h30 Poursuite des expositions, danses, animation musicale, ..

Autres moyens mis en œuvre pour favoriser la concertation :

Un point d’information ouvert au public sera mis en place du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30

Les habitants pourront s’inscrire à des réunions de concertation, réagir sur le projet, formuler des propositions ou avoir accès aux informations sur le projet

un registre sera mis à disposition dans les locaux du Contrat de Ville de Bois d’Olives et/ou de la mairie annexe(*

un médiateur social du NPNRU est à leur disposition au niveau de la Mairie Annex

des panneaux d’information seront disposés sur le site, notamment dans les locaux du Contrat de Ville et/ou en Mairie Annexe de Bois d’Olives(*)

(*) en fonction de travaux prévus sur le site

Pour toute information sur le projet, appeler le 0262 32.60.00 aux heures de bureau