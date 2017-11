Saint-Pierre : journée Régionale de l’Insertion par l’Activité Économique

La 3ème Journée Régionale de l’Insertion par l’Activité Économique le Vendredi 03 novembre 2017 de 09h30 à 16h00 au Complexe Sportif de Bois d’Olives à Saint-Pierre.

Cet événement, organisé par l’URSIAE et en partenariat avec l’Etat (DIECCTE), la Région Réunion, la Commune de Saint-Pierre, la CIVIS et le Pôle Emploi s’inscrira, cette année, sous le signe du développement et de la professionnalisation des acteurs de l’Insertion par l’Activité Economique.

Des conférences, des ateliers thématiques, un village de l’IAE et un rendez-vous de l’emploi (250 offres d’emploi IAE) rythmeront et animeront la Journée.