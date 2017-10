Saint-Pierre : « Un pécheur avait un crochet dans une main, dans l’autre, il tenait fermement le chiot »

Pour cette bénévole et famille d’accueil des animaux en détresse, le choc a été total. « Je sortais mes cinq chiens, comme d’habitude à la pointe du diable. Tout d’un coup, j’ai entendu comme des chiens crier au niveau de la petite jetée » raconte-t-elle.

Interpellée, Karen ne peut s’empêcher d’aller voir et c’est une scène d’horreur qu’elle va découvrir. « Un pécheur avait un crochet en forme de S dans une main, dans l’autre, il tenait fermement un chiot d’environ 3 mois sur le dos, plaqué contre ses genoux. Il le serrait fort, le chiot était tétanisé, dit-elle. Je lui ai demandé ce qu’il allait faire. Il a commencé à m’insulter en rigolant, en me disant que ça ne me concernait pas ! ».

La jeune femme ne se démonte pas devant le pécheur qui n’est pas un habitué des lieux, selon elle : » Je lui ai dit que c’est interdit, de me donner le chien sinon j’appelle les gendarmes !« .

L’homme aurait alors jeté le chiot par terre. « Il m’a dit de prendre ma merde pour moi !« , explique Karen.

La jeune femme a contacté de nombreuses associations de protection animale via les réseaux sociaux. Le chiot, blessé au niveau des pattes et squelettique doit être vu par un vétérinaire demain. En attendant, il est au chaud chez sa « sauveuse ».