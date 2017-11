Du 03 au 05 novembre, venez découvrir l’art culinaire de La Réunion au Parc Expobat ! Au menu : job dating, atelier découverte, cours de cuisine gratuit, concours du meilleur rougail saucisses, découverte des produits du terroir et enfin, le record du plus long chemin de fer! On vous attend nombreux !

Inscriptions et renseignements (concours du meilleur rougail saucisses) au 069277 39 47.