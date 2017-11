Salon de l’art culinaire: gourmets et gourmands au rendez-vous

Cours de cuisine gratuit, concours du meilleurs rougail saucisses, découverte des produits du terroir, atelier de découverte, job dating et le record du plus long chemin de fer… Le salon de l’art culinaire de La Réunion bat son plein au parc Expobat, à Saint-Paul.

Depuis vendredi jusqu’à ce dimanche, gourmets et gourmands peuvent se donner rendez-vous sur la place , découvrir les démonstrations de meilleur ouvrier de France, les démonstrations de l’URMA de Saint-Clotilde en pâtisserie, boulangerie, charcuterie et boucherie, les démonstrations de l’association « Goût et Terroir » ….

Ce samedi, c’est le concours du meilleur apprenti de France qui marque la journée.

La journée de dimanche, par ailleurs, sera marquée par la confection du plus grand chemin de fer du monde en vue d’une inscription au Guiness Book.