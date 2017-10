Salon du Chocolat de Bastia : La Réunion et ses artisans en vedette !

Depuis ce jeudi 19 octobre, et jusqu’à dimanche 22 octobre 2017, 9 artisans du sucre et des produits réunionnais sont en vedette au Salon du Chocolat et des Délices de Corse. Une fierté pour ses défenseurs de notre terroir et l’innovation locale.

Etre invité d’honneur du Salon du Chocolat de Bastia est une chance incroyable de faire

rayonner La Réunion, son sucre, ses artisans et ses produits du terroir ! La Réunion et la Corse ont des points communs : bien sûr ce sont des îles… mais c’est aussi et surtout deux îles riches de leur artisanat et de leur envie de s’exporter. Alors quand la Confrérie des Confituriers de La Réunion a pris contact avec les organisateurs, cela a été une évidence de faire de cet événement une véritable opportunité d’échanges et de travail pour nos îles.

Les organisateurs du Salon du Chocolat de Bastia, qui reçoit 50 000 visiteurs, 150 exposants, et qui est relayé de la presse locale, nationale (France 3, TF1..) et internationale (Mexique, Etats-Unis…), ont dédié un hall à La Réunion, avec communication appuyée sur ce premier partenariat.

Pour nous, Confrérie et Artisans réunionnais, venir au Salon du Chocolat de Bastia c’est

l’occasion :

– d’initier les échanges, développer la coopération. D’ailleurs les Confituriers de La Réunion étaient déjà ce matin même en rendez-vous avec Mickael Azouz, Champion du Monde de Pâtisserie et Gabriel Paillasson, parrain de l’événement et double Meilleur Ouvrier de France Pâtisser-Glacier !

– de partager les pratiques, les problèmes et les solutions : lundi, des rencontres avec des professionnels sont organisées.

– et bien entendu, de trouver de nouvelles opportunités commerciales et partenariales.

Enfin, La Réunion et le cacao ont une histoire commune qui a ses défenseurs. Venir ici c’est essayer d’ajouter une pierre à l’édifice dans la mise en place d’une filière Cacao réunionnaise, en soutien à l’association des cacaoculteurs de La Réunion.

Vendredi, la Confrérie des Confituriers de La Réunion sera intronisée par l’Ordre des Maitres Confituriers de France et par l’Ordre Culinaire International, sous le Haut Patronage du Ministère de l’Agriculture. Cela nous permettra d’organiser le championnat des Confitures de La Réunion, dès l’année prochaine.

Pendant tout le salon, des moments forts sont prévus :

Des démonstrations culinaires par notre Chef cuisinier : un mélange de tradition et

d’innovation avec un rougail saucisses sauce cacao pimentée unique à découvrir !

Des barbes à papa aromatisées Cannelle, Combava et Vanille offertes

Des démonstrations de sucettes au sucre roux de canne de La Réunion

Et bien sûr la présentation et la vente des produits des 9 artisans présents au sein dela délégation : confitures, sirops, confiseries, eaux de vie, caramels, …

La Chambre des Métiers, la Région Réunion et le Syndicat du Sucre de La Réunion sont nos partenaires qui ont rendu cette aventure possible : nous sommes entourés d’institutions qui croient autant que nous en notre potentiel d’artisans et d’exportateurs de notre île. Le Président de la Chambre des Métiers sera d’ailleurs présent au salon dimanche et accompagnera les Confituriers lors des différentes rencontres prévues lundi.

Lors du Salon du Chocolat de bastia, le jury de l’ordre des maîtres confituriers s’est réuni pour décerner le Trophée du Pape de la Confiture.

Et ce n’est pas sans fierté que l’on vous annonce que deux entreprises réunionnaises sont primées !

le comptoir Mélissa décroche le 4ème prix (Emmanuelle sablé) et les saveurs de la fournaise (charles nagou) décroche le 3eme prix!