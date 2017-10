Journée internationale de la Paix : une conférence d’Eric Magamootoo

Eric Magamootoo, ancien avocat au barreau de Saint-Pierre, ex-Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie, est de passage à la Réunion animera une conférence sur le thème de la Paix et du Vivre Ensemble à la Réunion le jeudi 21 septembre à St Pierre.

En parallèle, il y aura une mise en terre symbolique d’oliviers par le Maire de Saint Pierre et Me Magamootoo aujourd’hui à l’école Edith Piaf à Saint Pierre à 14:00.

Il y aura aussi une conférence « L’olivier et la paix » Le samedi 23 septembre 2017 à 18h00 A la médiathèque Antoine Louis Roussin à St Benoît

S’appuyant sur son livre « L’olivier et le Coran », Eric Magamootoo, accompagné du conférencier Farouk Issop, invite le public à parler de la paix et à réveiller les consciences sur le contexte mondial actuel auquel La Réunion n’échappe pas. Amoureux de l’olivier, il offre un hymne à cet arbre millénaire, trait d’union et célébré par tous.