Sexisme et liberté de la presse : la réponse des bergères aux bergers

Bataille de Une : suite aux interventions de plusieurs élus, hier, dans l’hémicycle de la Région à l’occasion de la session plénière sur les propos sexistes employés par l’éditorialiste du JIR (éditos du samedi), le JIR de ce matin a choisi trois élues en particulier pour en faire sa Une. « Elles veulent nous faire taire », titre le journal de Cadjee en ciblant Karine Nabenesa, Nassimah Dindar et Léopoldine Settama-Vidon. Sans doute parce que ce sont les trois élues qui n’ont pas mâché leurs mots contre le JIR lors du débat sur la motion présentée par Karine Nabenesa, la conseillère régionale du groupe « La Réunion en marche ». Rappelons qu’après avoir été attaquée plus d’une fois dans les éditos du samedi, Karine Nabenesa a présenté cette motion pour dénoncer les propos sexistes dont elle se dit victime. Une motion pour laquelle elle a obtenu l’urgence demandée afin que celle-ci soit débattue directement en session plénière. Pendfant près de trois heures donc, hier matin, les élus de tous bords, à commencer par le président Didier Robert, sont intervenus pour faire part de leur point de vue sur le sujet mais surtout pour condamner «toutes formes de violences faites aux femmes, y compris les propos sexistes ». Karine Nabenesa, Nassimah Dindar et Léopoldine Settama-Vidon ont dit tout haut ce qu’elles pensaient et du JIR et de son directeur général auteur des « propos sexistes », non sans rappeler que le JIR a été subventionné par la Région à hauteur de 2 millions d’euros dans un « cadre exceptionnel ». « Un cadre illégal», indiquent certains élus qui planchent actuellement sur un recours auprès des autorités compétentes aussi bien en France qu’en Europe.

Après avoir vu la Une du JIR de ce vendredi matin, à leur tour, les trois élues, plutôt que de piquer une colère « contre-productive », ont préféré de répliquer avec le sourire, mais toujours « au nom de la liberté d’expression, de la presse et de la satire ».

La réponse des bergères aux bergers en quelque sorte, histoire de caricaturer elles aussi « puisqu’au nom de la liberté de la presse et d’expression, tout est aujourd’hui permis, y compris insulter et calomnier. Eh bien, nous aussi, nous allons nous y mettre. Et sachant que le JIR se vend à peine à 8000 exemplaires et qu’en revanche, sur les réseaux sociaux, une publication est vue des dizaines voire des centaines de milliers de fois de par les « partages », on va nous aussi informer à notre façon les Réunionnais. Nous on n’a pas les moyens de nous payer un journal, des sites d’information, une télé, mais on a encore la possibilité de communiquer sur les réseaux sociaux qui est gratuitement accessible par tout un chacun», explique une des trois élues ciblées par le JIR. Rappelons que le Journal d’Abdoul Cadjee et de Jacques Tillier consacre ce matin au moins quatre pages aux « affaires » concernant les trois élues de la Région. A suivre dorénavant la bataille des Une!

Y.M.

([email protected])