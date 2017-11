Les élus interpellent Didier Robert sur « l’objectivité du JIR »

La motion portée par Karine Nabenesa et relative à la lutte contre les violences faites aux femmes et contre le sexisme a tout compte fait volé la vedette aux orientations budgétaires 2018. Toute la matinée d’hier, lors de la session plénière de la Région, aura été en effet consacrée à cette motion pour laquelle la conseillère régionale LPA du groupe « La Réunion en marche » a demandé l’urgence. Une urgence que le président Didier Robert a mise aux voix et qui a été votée à l’unanimité de l’assemblée.

Dans cette motion, Mme Nabenesa a reproduit nombre de « propos sexistes » employés par le directeur général du JIR dans ses éditos du samedi envers les femmes. Envers elle, mais aussi envers certaines de ses collègues élues, ou envers des journalistes, cheffes d’entreprises, magistrates… : « greluche », « délicate comme un camionneur pétomane », « Miss sangsue », « Miss pitbull », « pétroleuse affriolée », « donzelle », « maquillée comme un moka », « une gratelle mal placée »… Caricature à l’appui (celle faite par le JIR), Mme Nabenesa a dénoncé « ces insultes, ces propos sexistes, outranciers, vulgaires qui rabaissent et dévalorisent la femme en s’attaquant à son physique ».

Selon elle, « de telles obscénités tirées à 8000 exemplaires deviennent des attaques publiques à caractère sexiste et, dans ce contexte, la liberté de la presse ne peut servir d’alibi »…

Nombreux sont les élus qui se sont félicités de la présentation de cette motion et du débat qui a suivi. Ils ont encouragé Karine Nabenesa à poursuivre jusqu’au bout le combat « au nom de la dignité des femmes ». Huguette Bello (PLR) a dénoncé « ces violences faites aux femmes» ; « On ne peut pas tolérer toutes ces attaques, ces paroles obscènes, ses graffitis… Tout le monde doit se lever. Il est important de voter l’urgence sur une telle motion car ces propos machistes, sexistes qui imprègnent notre société deviennent insupportables », a-t-elle dit.

Pour Virginie Gobalou du « Rassemblement », « il faut arrêter de nous massacrer, d’insulter la femme engagée, la femme tout court. C’est inadmissible. On ne peut pas avec l’argent public nous salir comme ça ! Nous sommes femmes, mamans… respectez nous ! ». Au nom de « notre vivre ensemble », Gilbert Annette a lui aussi rallié cette motion en dénonçant « cette discrimination insupportable ».

Léopoldine Settama-Vidon du groupe « La République en marche » remontée contre le JIR a dit ce qu’elle avait sur le cœur. Mais juste avant elle, Joé Bédier s’était interrogé à haute voix en s’adressant à tous les politiques : « mais pourquoi avez-vous peur de cet éditorialiste qui vient ici, sur notre « petit caillou » comme il dit, pour nous insulter. Oui je lance un appel aux élus de la Réunion, hommes et femmes : pourquoi avez-vous peur de cet éditorialiste du JIR ? Quand ce dernier écrit noir sur blanc dans son journal « ne comptez pas sur moi pour tirer sur Didier Robert qui est mon ami », peut-on encore parler d’objectivité de la part de ce journal subventionné à hauteur de 2 millions d’euros par la Région ? Peut-on encore parler de liberté de la presse ? On donne 2 millions d’euros à un journal dont le propriétaire collectionne des voitures deluxe dans le sous-sol de son immeuble et pendant ce temps, les petits artisans ferment boutique, les agriculteurs qui perdent 12 cabris dévorés par les chiens errants n’obtiennent rien, pas même une petite subvention… »

Réponse de Mme Settama-Vidon à la question de Joé Bédier : « non, je n’ai pas peur de Mr Tillier, l’éditorialiste du JIR. Je vous le dis ici dans cette assemblée et je le lui ai dit aussi par mail. Je lui ai même écrit que je n’étais pas responsable de son passé… Et j’espère qu’il y aura un journaliste dans cet hémicycle qui aura le courage de retranscrire mes propos. Je suis pour le respect de l’autre, pour le respect de la femme ».

S’adressant au président Robert, Léopoldine Settama-Vidon, estime « qu’il ne faut pas instrumentaliser la presse… Personnellement, durant la campagne électorale des législatives, j’ai fait l’objet d’une campagne de calomnie. Le JIR est allé déterrer un accident de la circulation pour régler ses comptes avec moi parce que manifestement je gênais… Je rappelle que j’étais la seule en commission à avoir voté contre cette subvention de 2 millions d’euros. D’ailleurs, je m’interroge encore : à quoi ça a servi ces 2 M€ ? A sortir le JIR du redressement judiciaire ? J’interpelle dans cette assemblée MM Picardo et Patel, de la Chambre des métiers et de la CCIR, combien d’entreprises sont liquidées chaque jour car elles n’arrivent pas à faire face à leurs dettes ? Pourquoi ne les aide-t-on pas avec l’argent public ? Je constate qu’on préfère utiliser les fonds publics pour critiquer les femmes ».

Prenant le relais, Nassimah Dindar a parlé « d’acharnement médiatique » de « harcèlement moral » contre elle en accusant le JIR. « Ce débat doit avoir lieu ici car la Région a donné 2 millions d’euros à un journal qui passe son temps à insulter les femmes. On donne 2 millions d’euros, on utilise l’argent public au profit d’une entreprise dont le patron n’a pas de difficultés financières et dont le directeur de la rédaction émargeait encore sur le budget de la Région, au service communication, en novembre 2016. Il y a incontestablement des connivences, des connexions, des intérêts croisés entre cette subvention de la Région et ce chef d’entreprise ».

Revenant sur l’histoire de sa case, Nassimah Dindar a déclaré : « si je n’ai pas payé ma maison comme l’a dit le JIR, il y a une justice pour ça, nous sommes dans un Etat de droit ». « L’invective ne doit pas remplacer l’analyse », a souligné Mme Settama-Vidon, répondant ainsi à Fabienne Couapel-Sauret qui a déploré que « cette motion de Mme Nabenesa nous demande d’influencer la ligne éditoriale d’un journal et de malmener la liberté de la presse ».

Réponse de Nassimah Dindar : « Pas du tout. Tout le monde est pour la liberté de la presse. Personne ne veut agir sur une ligne éditoriale. Mais moi je respecte une presse qui me respecte, qui respecte l’autre, une presse qui ne règle pas ses comptes personnels. Une presse libre ne doit pas être une presse qui salit, qui insulte l’autre sur la base de ladilafé. Et je pense que pour être vraiment libre, une presse ne doit pas être subventionnée. Je dis tout simplement, attention aux intérêts croisés et aux connexions entre l’argent public et un patron de presse qui n’est pas à la rue, contrairement à de nombreuses petites entreprises locales ».

Didier Robert : « ne comptez pas sur moi pour intervenir auprès du JIR »

Pour Nadia Ramassamy qui ne souhaite pas se servir de cette motion pour « régler des comptes », « il ne faut pas mélanger sexisme et liberté de la presse ». Concernant le journal en question, le docteur Ramassamy a souligné « qu’on est sali que par des gens sales » et que celui qui « salit » dans le JIR « est quelqu’un qui a eu des traumatismes dans son passé ». Plusieurs autres élus (Paul Técher, Françoise Moutoucomorapoullé, Juliane M’Doihoma, Aline Murin-Hoarau, Faouzia Vitry, Olivier Rivière, Louis-Bertrand Grondin, Jean-Gaël Anda, Nathalie Bassire, Jacquet Hoarau…) ont dénoncé à tour de rôle les « violences faites aux femmes, les propos sexistes », mais ils ont demandé de dissocier cette lutte, cette « noble cause » du débat de la subvention accordée au JIR. « Derrière ce journal, il y a quand même la collectivité régionale et ses 2 millions d’euros d’argent public », a fait remarquer Lorraine Nativel (Le Rassemblement).

Jean-Paul Virapoullé qui trouve que « les caricatures portent atteinte à la dignité humaine » a expliqué que les moyens de remédier contre « ces violences » étaient « d’ordre culturel et civilisationnel ».

Intervenant à la fin du long débat, Didier Robert a bien relevé « la passion », « l’émotion » qui a animé ces discussions. Il a lui aussi dénoncé « toutes formes de violence physique et verbale faites aux femmes, tous les propos sexistes qui ne grandissent pas leurs auteurs ». Il souhaite « une société plus apaisée, qui ne donne pas lieu à des remarques déplacées ». Mais selon lui, « il ne faut pas faire l’amalgame entre le débat sur les violences faites aux femmes, la subvention de 2 millions d’euros accordée au JIR et la liberté de la presse ».

Le président de Région a rappelé que « cette subvention a été votée à l’unanimité par la commission permanente et qu’elle fait partie de l’accompagnement de la Région à l’économie locale, de la même façon que l’Etat a effacé les dettes du JIR… C’est vrai que c’est la première fois que la Région intervient à ce niveau, qu’elle accorde une aide financière à un journal, mais il y a une autre procédure équivalente qui est en cours d’examen par notre collectivité, elle concerne le Quotidien ».

Pour Didier Robert, « cette assemblée ne doit pas être le lieu d’un procès à un organe de presse, à un journaliste. Il appartient à tout un chacun d’utiliser comme bon lui semble les voies de recours existantes s’il n’est pas d’accord avec les écrits d’un journaliste, mais ne comptez pas sur moi pour intervenir sur la ligne éditoriale d’un journal sous prétexte que ce journal a obtenu une subvention de la part de la collectivité que je préside. Je dis non à cet amalgame qui va loin, très loin ».

Répondant plus particulièrement à Nassimah Dindar, « chacun doit mesurer ses propos et ne doit pas tomber dans l’amalgame facile », a insisté Didier Robert. Concernant la remarque de Nassimah Dindar sur le directeur de la rédaction du JIR « toujours payé par la Région alors qu’il était déjà en poste au JIR », Didier Robert a répondu que « Philippe Leclaire a travaillé au service de la collectivité régionale jusqu’à novembre 2016 ».

Le message de Didier Robert en réponse à toutes les attaques entendues dans l’hémicycle a été clair et direct : « Vous faites fausse route… la presse est libre » et il s’est félicité de « ce principe constitutionnel, ce pilier de notre démocratie qu’est la liberté de la presse… Si vous avez des reproches à faire à l’éditorialiste du JIR ou sur l’objectivité de son journal, adressez-vous à lui mais ne comptez pas sur le président de Région pour s’immiscer dans la gestion de la rédaction de ce journal. Ne comptez pas sur moi pour intervenir auprès du JIR ». Et même si Karine Nabenesa s’est dit d’accord pour retirer la deuxième partie consacrée à la subvention du JIR afin d’obtenir un vote sur ladite motion en assemblée, Didier Robert a demandé son renvoi en commission permanente.

A la lumière du débat en session plénière de la Région, hier, on peut dire que la subvention de 2 millions d’euros accordée par cette collectivité au journal d’Abdoul Cadjee et de Jacques Tillier n’a toujours pas été « digérée » par nombre d’élus. Et qu’elle semble sérieusement entacher aujourd’hui la crédibilité du JIR.

Y.M.

