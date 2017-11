Signature de convention Volay Péi et 11 établissements scolaires

Une nouvelle importante convention a été signée cette semaine entre Volay Péi et 11 établissements scolaires. Ce partenariat vise à développer la consommation de Volay Péi dans les établissements scolaires, en rapprochant les éleveurs des élèves et des chefs de cuisine. Les 11 établissements scolaires sont: Collège des Alizés, Lycée Amiral Lacaze

Lycée Bellepierre, Collège Bois de Nèfles, Collège Les Deux Canons, Lycée Georges Brassens, Lycée Leconte de Lisle, Lycée L’Horizon, Collège de La Montagne, Lycée Nord et

Collège Jules Reydellet

Ce partenariat conclu entre filières et collectivités met en œuvre plusieurs opérations : parrainage d’établissements scolaires par des éleveurs de volaille avec des interventions

dans les établissements scolaires sur base de panneaux pédagogiques de présentation de la filière, visites d’élevages par les chefs de cuisine et/ou les élèves des établissements concernés , engagements des établissements sur une augmentation de fréquence d’intégration de Volay Péi à leurs menus.

Avec la signature de la cuisine centrale de Bellepierre et des 10 satellites, il y aura au total 52 établissements engagés dans la dynamique Volay Péi (26 collèges, 21 lycées, 5 écoles primaires) ce qui représente 19 563 repas / jour.