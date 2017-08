Sinead O’Connor explique être suicidaire dans une vidéo tragique

La chanteuse irlandaise Sinead O’Connor a partagé une vidéo tragique dans laquelle elle explique être suicidaire et qu’elle est forcée de vivre dans un motel du New Jersey.

Dans la vidéo de 12 minutes partagées sur sa page Facebook, elle dit qu’elle doit se battre tous les jours pour rester en vie, rapporte le quotidien britannique le Daily Mail.

«Je vis dans un motel Travelodge dans le fin fond du New Jersey», raconte-t-elle assiste sur le lit de sa chambre.

«Je suis toute seule. Il n’y a absolument personne dans ma vie à l’exception de mon docteur et de mon psychiatre. Il est le plus gentil homme sur Terre et dit que je suis son héros. C’est à peu près la seule chose qui me tient en vie en ce moment… et c’est plutôt pathétique», ajoute la chanteuse de 50 ans.

Elle dit avoir fait cette vidéo pour faire comprendre aux gens ce que ça fait de vivre avec une maladie mentale.

«Tout d’un coup, tous les gens qui sont sensés t’aimer et prendre soin de toi de traite comme de la merde. C’est comme une chasse aux sorcières», dit-elle.

La chanteuse dit se battre comme les millions de personnes qui vivent avec des maladies mentales. «Si c’était juste de moi, je ne serais plus là. J’ai été seule pendant deux ans parce que j’étais malade et fâchée que personne ne veuille prendre soin de moi», ajoute-t-elle.

Les problèmes de santé mentale de Sinead O’Connor ont été diagnostiqués il y a plus d’une décennie. L’an dernier, elle a disparu à deux reprises et a été recherchée par les autorités avant d’être retrouvée saine et sauve. Peu de temps avant ça, elle avait écrit une lettre de suicide sur les réseaux sociaux.