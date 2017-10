Spectacle: les Insus enflamment le petit stade de l’est

Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac, Richard Kolinka… les ex-Téléphone ont enflammé le petit stade de l’est pendant deux soirées d’affilée, vendredi et samedi soir.

Un batteur imperturbable qui frappe aussi fort qu’avant pour donner le tempo et garder le rythme, un guitariste virtuose qui en dépit de ses longs cheveux blancs excelle toujours dans son art et un un chanteur plein d’énergie et généreux qui n’a rien perdu de son charisme…. Les Insus ont donné le meilleur d’eux-mêmes sur scène.

Le spectacle était de véritables retrouvailles entre les artistes et son public qui ne se sont pas vu pendant plus de 31 ans.Avec un peu plus de deux heures de scène, nombre de spectateurs en redemanderont certainement