Le Systema est un Art de Survie, Libre, Naturel et Traditionnel.

Sans limite, sans grade, sans compétition il est le système parfait pour se défendre contre toutes sortes d’attaques!

Basé sur la respiration, la relaxation et le mouvement nous enseignons des principes plutôt qu’un catalogue de techniques.

Entrainement dans le sud le mercredi et dimanche!

Prix en euro 15 Ville 97410 Saint Pierre Numéro de téléphone 0693408113

