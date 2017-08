La gérante de « Zot ti Bazar » au 19ème en a ras le bol ! En 1 an, elle a subi plusieurs vols. Dernier en date : deux poubelles prises… par un habitué !

« Arrivé ce matin, on a constaté le vol de deux poubelles sur notre parking. On voit bien le monsieur sur les caméras. C’est quelqu’un qu’on connaît bien. Il se sert comme s’il était chez lui ! Avant qu’on donne son nom à la gendarmerie, on lui laisse une chance de ramener nos poubelles !« , s’exclame-t-elle.

Écoutez-la en direct :