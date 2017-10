Tennis de table : les Réunionnais face au gratin mauricien !

Le club de tennis de table des Aiglons d’Orient organise son tournoi annuel les samedi 28 octobre et dimanche 29 octobre 2017 au gymnase des Deux-Canons à Sainte Clotilde.

Ouvert aux joueurs et joueuses licenciés à la FFTT ainsi qu’aux non licenciés (samedi uniquement), cette année le tournoi des Aiglons d’orient revêt une allure internationale avec la venue d’une délégation de 11 pongistes mauriciens de haut niveau sous la direction de Cédric Rouleau, (DNT national français).

Nos cracks locaux seront à rude épreuve face aux champions de Maurice. Mais, alliant expérience et talent, Loïc Collet ( Aiglons d’orient 284e français) récent vainqueur du tournoi international de Maurice, Arnaud Combesque (Aiglons d’orient) multiple fois champion de la Réunion et récent vainqueur du 1er tour critérium individuel, de même que Cédric Agathe et Sébastien Pothin (issus de la Cressonnière, champion de La Réunion par équipes et individuel en titre) présentent de solides arguments. Tous attendent avec impatience cette confrontation.

Les jeunes seront également de la partie, puisque plusieurs tableaux leur sont dédié au cours de la journée de samedi.

Depuis plusieurs années, les Aiglons d’orient axent leur dévelopement par la formation des jeunes. Une formation qui porte ses fruits puisque Antoine Razafinarivo champion cadet et minime vient d’intégrer le cente de formation de Bouliris France. Et les prometteurs jeunes, dont Ewen Ganat, champion benjamin ne sont pas en reste.

Le président Jimmy Fen-Chong et son équipe affinent actuellement les derniers préparatifs liés à l’organisation et à l’ accueil du public. «Nous attendons aussi bien les passionnés que les amateurs de la petite balle ronde, à ces joutes attendus pimentés et spectaculaires avec la présence des Mauriciens et avec pas moins de 9 tableaux proposés !»

«Avec l’apport des bénévoles du club et de tous nos partenai res, t ous les ingrédients sont réunis pour faire de ce tournoi une grande fête du sport », explique t-on du côté du club de la rue de Sainte-Anne.

Les Mauriciens en force

Exceptionnellement, l’édition 2017 du Tournoi des Aiglons d’Orient accueille une délégation composée des meilleurs joueurs et joueuses mauriciens.

Attendue ce jeudi 26 octobre à Gillot (10h15), l’armada, conduite par Cédric Rouleau (DNT national français), est composée de Allan Arnachellum – 3 fois Champion de Maurice, 2 fois médaillé d’Or aux Jeux des Iles par équipes, Caroline Ramasawmy – Islands Games, Brian Chan Yook Fo – 3 fois médaillé d’Or aux Jeux des Iles, Jason Pontoise – National league 2015, Wasiim Gukhool – Médaille d’Or aux Jeux des Iles 2015 en équipe, Faiz Baboolall – Médaille de bronze, Championnat d’Afrique Junior 2015; Zayyan SK Hossein – 5ème au Championnat d’Afrique 2017 (cadet); Ryan Desscann – 5ème au Championnat d’Afrique 2017 (cadet): Anastasia Chowree – Médaille d’Or CJSOI 2016; Ivana Desscann – Médaille de bronze au Championna t d ’Afriqu e 201 6; Nandeshwa ree Ja lim – Médai lle de bronze au Championnat d’Afri que 2016 et