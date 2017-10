Thaïlande – un nouveau-né jeté dans une poubelle sauvé par des passants.

La petite fille, qui n’avait que 12 heures, avait été enveloppée dans des couvertures, enfermée dans un sac à dos et laissée dans une poubelle dans une rue de Chiang Mai, ville de Thaïlande, dimanche dernier.

La police a été appelée et le bébé a été transporté à l’hôpital où on lui a donné de l’oxygène et des soins médicaux urgents.

La police croit que la petite fille est née le dimanche 8 octobre le matin, puis elle a été jetée dans la poubelle dans l’après-midi et trouvée aux alentours de 20h.

Elle avait environ 12 heures seulement quand elle a été retrouvée, les agents vérifient les caméras de vidéosurveillance dans la région pour essayer de retrouver la mère qui fera l’objet de poursuites.

Le lieutenant colonel Sitthiporn Buasook, chef adjoint de l’enquête au poste de police de Chang Puak, a déclaré: « des villageois ont trouvé le bébé à 20 heures sur la route Soi Sukkasem dans le district de Muang. Ils ont ouvert le sac à dos et ont trouvé le bébé encore en vie. Elle avait besoin d’aide en urgence. »

Plusieurs personnes ont appelé l’hôpital avec pour adopter le nouveau-né et lui donner une « vie de rêve » après avoir été abandonné par sa propre famille.

Jiralak Jankrajai, de l’hôpital Lanna de Chiang Mai, a déclaré: « La petite fille est en bonne santé. Elle sera transférée dans un orphelinat où le processus d’adoption commencera. Beaucoup de gens ont appelé et sont venus à l’hôpital pourt l’adopter. Elle grandira et aura une bonne vie. Les gens veulent lui donner une vie de rêve. Il est important qu’elle soit prise par la bonne famille. »

L’enfant sera emmené à l’orphelinat Vieng Ping, où il sera soigné aux côtés d’autres jeunes. Des familles appropriées sont en cours d’évaluation.