Tour de l’île moto : plusieurs centaines de motards en balade

La FFMC 974 organise ce dimanche 29 octobre, son traditionnel tour de l’île moto, ouvert à tous les motards de la Réunion, adhérents FFMC ou non.

Ce tour de l’île est la plus grosse concentration roulante à la Réunion et réunit plusieurs centaines de motards pour une balade en toute convivialité et en toute sécurité pour le plaisir de partager une passion commune, la moto.

De la 125 cm3 au gros cube, toutes les machines sont les bienvenues : sportives, roadsters, routières, trails ou customs, italiennes, anglaises, japonaises ou américaines, l’important est de passer une journée inoubliable en toute sécurité, grâce à l’organisation mise en place par la FFMC974. Le cortège sera en effet encadré par les membres du service de sécurité FFMC 974.

Le rendez-vous de départ aura lieu à 8h00 à St-Denis, au café de la gare du Nord, pour un départ à 9H, suivi d’une pause à Ste-Rose au pont suspendu de 10H30 à 11H. Le cortège se dirigera ensuite vers le sud sauvage où la pause déjeuner aura lieu sur l’aire de pique-nique du puits des Anglais à St Philippe.

L’après-midi, les motards reprendront la route vers le Ouest avec une fin de balade au 3 Brasseurs de St-Paul vers 17H00.