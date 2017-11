Tremblement de terre de magnitude 2 dans le nord de l’île

Un tremblement de terre a été ressenti à 10H39 précises dans le nord de la Réunion. Une auditrice de la Bretagne a été la première à nous appeler pour nous prévenir.

« J’ai été secouée dans ma maison, explique-t-elle encore choquée, je me suis dit qu’il fallait que j’appelle tout de suite la radio ! »

Marie, elle , vit au Moufia. Elle était allongée quand elle a ressenti cette secousse.

Eliette, à Bois de Nèfles, a été interpellée « par un gros bruit, mais rapidement, une ou deux secondes », explique-t-elle.

Selon Aline Pelletier directrice de l’Observatoire Volcanologique : « Nous confirmons avoir enregistré un évènement sismique d’une magnitude de 2 sur l’échelle de Richter. Nous disposons d’un réseau de capteurs sismologiques et on arrive à voir les secousses liées a l’activité sous le Piton des Neiges, de la fracturation comme il y en a tous les jours, et aujourd’hui c’est un peu plus prononcé.

Il faudra attendre le débriefing avec mes sismologues, mais de prime abord, ce n’est pas la même localisation que le séisme de samedi, celui ci serait dans le secteur nord, au niveau de la Roche Ecrite », indiquait Aline Pelletier à Free Dom