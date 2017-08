Ulrich s’envole pour l’Université d’été d’Harvard Business School !

D’origine réunionnaise, Stéphane SINIMALE, Directeur Commercial pour Harvard Business School, en poste à Dubaï depuis deux ans en charge de la région Moyen Orient, Afrique du Nord et Turquie est particulièrement sensible aux challenges auxquels sont confrontés les étudiants de notre île, tant en terme insularité que dans leurs aspirations à poursuivre des cursus d’excellence aux Etats-Unis. Il a fortement milité pour qu’un étudiant de La Réunion soit inclus au programme.

Sélectionné parmi 2500 candidats

C’est ainsi que 3 étudiants de l’Ecole de Gestion et de Commerce de La Réunion ont concouru parmi 2 500 candidats pour participer à cette première Université d’été .

Ulrich NAZE, étudiant en 1ère année à l’EGC Réunion, a passé avec succès les tests de sélection.

Cette initiative, qui aura lieu à Dubaï du 11 au 14 Août 2017 a pour but non seulement d’offrir quatre jours d’enseignement animés par de brillants professeurs d’Harvard à 50 étudiants triés sur le volet venant d’Inde, du Pakistan, du Sri Lanka, d’Afrique du Nord et Subsaharienne et de la Réunion, de leur donner un aperçu de ce qu’un Emirat comme celui de Dubaï a su développer en terme d’infrastructures pour préparer son avenir, mais le plus important, de rappeler à tous ces brillants étudiants que des études aux Etats-Unis sont possibles même pour ceux issus de milieux modestes grâce aux systèmes de

financements propres à chaque université. Tous les frais sont pris en charge par HARVARD BUSINESS SCHOOL dans le cadre de leur Fondation. La formation est intégralement dispensée en anglais.

Ulrich est originaire de Saint Joseph où il a effectué sa scolarité et obtenu son bac en 2016. Depuis août 2016, il a intégré la 1ère année de l’EGC Réunion. Il n’a jamais quitté La Réunion ; ce déplacement à Dubaï pour la « summer school » d’août 2017 sera son

1er voyage en avion !